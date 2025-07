Ya tengo experiencias con estas cosas: Sheinbaum tras amago de aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confía en la experiencia que tiene ante las decisiones del gobierno de Donald Trump y aseguró que nunca va negociar nada que vaya en contra del pueblo de México.

Durante su gira por Ensenada, Baja California, la mandataria federal reiteró la respuesta al anuncio de la imposición de aranceles de 30 por ciento a productos mexicanos.

“Ya tengo alguna experiencia con estas cosas, ya nos ha tocado varios meses y tengo… pienso que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 23 del IMSS, en Ensenada, Baja California, la jefa del Ejecutivo Federal envió un mensaje a la ciudadanía:

“Es muy importante que todas y todos los mexicanos sepan que nunca vamos a negociar nada que vaya en contra del pueblo de México, tenemos claros nuestros principios”.

Redundó que “México es un país libre, independiente y soberano y negociamos como iguales, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.

México, dijo, es un país grandioso con un pueblo extraordinario “y esa siempre va a ser no solamente la posición de la presidenta, sino que aquí estamos juntos, no hay divorcio entre gobierno y pueblo y que sepan que tenemos muy claros nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Baja California, ni al pueblo de México”.

La carta que envió Trump a México, aclaró, también fue enviada a otros países “y en nuestro caso dijo que nos iba a poner 30% más de aranceles y dije en la mañana que desde ayer hay una mesa de trabajo ya instalada con el gobierno de Estados Unidos”, en la que participan representantes de diversas secretarías de ambos países, en las que podrían llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, fecha en la que aplicarán los aranceles prometidos por el republicano.