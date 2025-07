“Me parece excesivo”: Noroña no respalda crear comisión para revisar afiliaciones a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no respaldó la idea de la creación de una comisión que decida quién puede afiliarse al partido a Morena, ya que le parece excesivo.

En conferencia de prensa, el legislador detalló que para él lo mejor sería que se establecieran conductas no aceptables para que una persona no pueda afiliarse al partido morenista como actos de corrupción y represión.

“A ver, yo creo que es entendible que haya esa preocupación, porque hay un reclamo de la militancia y de la ciudadanía de lo que son llamados chapulines, gente que viene de otras formaciones políticas y que se suma al movimiento.

“Yo francamente creo, lo compartí creo que algún momento, el estatuto del difunto PRD decía que no debíamos aceptar a nadie que hubiera participado en represión, que hubiera sido castigado por actos de corrupción. Yo creo que el estatuto debería plantear conductas que no son aceptables. Una comisión que decida quién entra y quién no, francamente me parece, pues sí, lo voy a decir, me parece excesivo”, detalló.

El legislador insistió en que se debe dejar claro en los estatutos qué conductas no son aceptables y qué personas que hayan incurrido en esas conductas, para que se establezca, claramente, qué personas no deben ingresar al partido.

“Dicho de otra manera, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa nunca podría afiliarse, usurpó la presidencia, bañó en sangre el país, sus conductas son totalmente contrarias a los intereses nacionales, por poner un ejemplo fuerte”, explicó.

El próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena en el que se decidirá si se crea la Comisión para revisar afiliaciones al partido oficialista.