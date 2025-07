CURP no sustituirá al padrón electoral: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le puede solicitar información sobre un presunto delincuente en caso de que exista una carpeta de investigación y ese proceso se puede acelerar, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al aclarar que la CURP no sustituirá al padrón electoral.

“No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral, eso está en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos”, afirmó esta mañana.

La mandataria federal habló de que habrá trámites que se contemplan con la Clave Única de Registro de Población pero no relacionado a reemplazar a la lista nominal.

La respuesta de la mandataria se da ante declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en torno al padrón electoral y las leyes propuestas por el gobierno federal.

“No, no es así, no hay una petición, no hay nada de eso”, dijo.

Aclaró que “nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal”.

Y explicó: “lo que tiene la ley, y es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral sobre esa persona, a partir de esa carpeta de información”.

Sobre el asunto de los datos biométricos, la mandataria federal también afirmó:

“Por cierto, es voluntario, además de que es por convicción, no hay ninguna ley ni nada en la Constitución que diga que se va a tomar el padrón electoral o la lista nominal para nada. Lo que hay es una coordinación, una colaboración para la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país que ya existía y que ahora se va a solicitar a través de la ley”.