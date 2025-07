Luisa Alcalde: “No somos iguales: en Morena no protegemos actos de corrupción”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el Consejo Nacional de Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, se pronunció sobre las recientes versiones que señalan una supuesta red mafiosa en Morena.

Afirmó que tales señalamientos responden a “falsas narrativas” impulsadas por la oposición con el objetivo de debilitar al movimiento.

“En Morena no protegemos actos de corrupción ni a quienes traicionen los principios de nuestro Movimiento. Somos un partido nacido del pueblo y para el pueblo, con una misión clara: transformar la vida pública de México”, dijo.

Alcalde Luján enfatizó que ha sido la oposición la que históricamente ha promovido acuerdos de impunidad y estructuras de poder paralelas. En contraste, subrayó que Morena desde su origen ha combatido dichas prácticas.

“No somos iguales, y lo decimos con firmeza: Morena es distinto, porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expuso.

??“NO SOMOS IGUALES”, dice con razón Luisa María Alcalde.



Quien se desvíe de los principios del movimiento debe responder, siempre y cuando haya pruebas y si la autoridad lo determina.



La derecha no impondrá su discurso mentiroso y oportunista.pic.twitter.com/Hsy2drqsFT — Juncal Solano (@juncalssolano) July 20, 2025

Remarcó que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tolera actos fuera de la legalidad, sin importar si provienen de militantes o de funcionarios cercanos.

“El compromiso de Morena es y seguirá siendo con la verdad y con la justicia. Cualquier persona que actúe al margen de nuestros principios deberá responder por sus actos”, advirtió.

El señalamiento de narcopolítica y el silencio de Morena

Aunque Luisa María Alcalde no mencionó explícitamente los recientes señalamientos contra Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, la alusión fue inevitable.

De hecho, este 20 de julio, el Centro Católico Multimedial calificó públicamente este caso como un ejemplo de narcopolítica en México, esto después de que se diera a conocer que hay una orden de aprehensión internacional contra Bermúdez Requena.

En un duro posicionamiento, la organización afirmó que lo ocurrido revela “una cloaca de corrupción que la clase política insiste en cubrir”, e hizo un llamado urgente a la sociedad para no normalizar ni ignorar estas dinámicas de colusión entre poder y crimen.

“La ciudadanía debe hacer una reflexión profunda para ya no ser rehén de la narcopolítica, especialmente de un régimen que tiene a su ‘García-Luna’, el comandante H, protegido de quienes hoy pretenden ser dueños de este país”, señaló el documento difundido por el centro.