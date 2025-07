“No andaba en Tokio ni en Europa”: Ricardo Anaya reaparece y exige investigar caso de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reapareció en la Cámara Alta y pidió una investigación exhaustiva en el caso de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

En conferencia de prensa, el legislador albiazul informó que estuvo una semana de vacaciones con su familia en Estados Unidos y resaltó que no andaba en Tokio o en Europa en referencia a las imágenes de militantes morenistas en dichos países.

“A ver, yo no juego a la simulación, lo respondo con toda transparencia. Efectivamente tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba, yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo, por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada.

“Primero, para nosotros es evidente que la manera en la que se ha desbordado el crecimiento del crimen organizado en nuestro país simple y sencillamente no sería posible sin la complicidad de las autoridades.

“Segundo, según información periodística, y eso es lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces Presidente de la República. Por eso exigimos que haya una investigación y que se deslinden responsabilidades”, detalló.

Respecto a que pidan la renuncia de Adán Augusto López de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el caso de Hernán Bermúdez, el senador panista afirmó que esperan que terminen las investigaciones y posteriormente se actúe en consecuencia “tope donde tope”.

“Necesitamos pasar de información periodística a conclusiones formales y legales. Una vez que existan esas conclusiones, pues claro, que se actúe en consecuencia, insistimos, tope donde tope, porque efectivamente está el caso del exgobernador, pero lo quiero subrayar, también está el caso del expresidente de la República”, detalló.