Sheinbaum está sola, es la única que representa a la 4T: Clemente Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, arremetió contra Morena y resaltó que el régimen político del oficialismo se está desdibujando y la única persona que mediamente mantiene sus valores es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, afirmo, está sola.

“Nos parece que el régimen político, el régimen actual, el régimen oficial se desdibuja por completo, se cae a pedazos. Se ha convertido hoy en el régimen de la hipocresía y de la simulación.

“Parece ser que la única persona que medianamente sostiene la narrativa, los símbolos, las ideas y todo lo que alguna vez representó la llamada 4T es la presidenta, porque hoy está completamente sola”, enfatizó.

El senador puso como ejemplo la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con congresistas estadounidenses, sin que ninguno de sus líderes parlamentarios acudiera.

“Y la pregunta es, ¿y dónde están sus liderazgos parlamentarios? ¿Por qué ni siquiera han sido invitados a esa reunión?

“Pues pregúntenselo a ella, ¿por qué no los invita? Quizá porque no puede, quizá porque no le conviene, quizá porque no sirven para este proceso de construcción de acuerdos”, cuestionó.

Pide investigar a Adán Augusto López

Clemente Castañeda también afirmó que el grupo parlamentario de Morena debe decidir la destitución de Adán Augusto López de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), luego de las investigaciones contra su exjefe de exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco.

El emecista afirmó que su grupo parlamentario no será tapadera ni carroñero de nadie, por lo que pidió una investigación puntual para deslindar responsabilidades.

“Lo decimos con absoluta responsabilidad, en Movimiento Ciudadano no somos ni tapadera ni carroñeros. No vamos nosotros a culpar por anticipado a nadie ni vamos a exonerar a nadie. Tiene que haber una investigación puntual.

“Lo que suceda en el grupo parlamentario de Morena es problema de ellos. Ellos son quienes tienen que exigir internamente el deslinde de responsabilidades y tendrán que adoptar las medidas que les corresponda y que a ellos les parezcan pertinentes”, detalló.