Álvarez Icaza y Cecilia Soto participan en jornada de afiliación de Somos Mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El intento de convertir la otrora Marea Rosa en partido político, registró hoy una jornada de afiliación, con la presencia de algunos de sus perfiles más conocidos.

Cecilia Soto, Adina Chelminsky y Emilio Álvarez Icaza participaron junto con representantes de varios distritos electorales de la Ciudad de México .

Con banderas, propaganda, libreta en mano o teléfono celular con la aplicación para afiliar habilitada por el Instituto Nacional Electoral (INE), integrantes de Somos Mx conversaban y convencieron a ciudadanas y ciudadanos a afiliarse a la nueva fuerza política.

Cecilia Soto explicó cómo es que el “Afiliatón” se inscribe en los esfuerzos para obtener las 256 mil afiliaciones y las 200 asambleas, establecidas por el INE para obtener registro y poder participar en las elecciones del 2027.

La activista política y excandidata presidencial explicó que Somos Mx es una fuerza de oposición que busca restablecer la República y defender la democracia, que consideran hoy destrozadas por Morena y sus aliados.

Cecilia Soto, añadió que Somos Mx rechaza el autoritarismo y la lógica morenista de imponer una sola visión de país en el México plural que construyeron las luchas democráticas de las últimas décadas.