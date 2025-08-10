Álvarez Icaza y Cecilia Soto participan en jornada de afiliación de Somos Mx

oposición
Álvarez Icaza y Cecilia Soto participan en jornada de afiliación de Somos MxEl intento de convertir la otrora Marea Rosa en partido político registró este domingo una jornada de afiliación.
Cecilia Soto, Adina Chelminsky y Emilio Álvarez Icaza participaron junto con representantes de varios distritos electorales de la Ciudad de México .
A través de Somos México (Somos Mx), la agrupación política nacional que busca convertirse en partido, la afiliación se realizó en la Avenida Reforma y Hamburgo.
Con banderas, propaganda, libreta en mano o teléfono celular con la aplicación para afiliar habilitada por el Instituto Nacional Electoral (INE), integrantes de Somos Mx conversaban y convencieron a ciudadanas y ciudadanos a afiliarse a la nueva fuerza política.
Cecilia Soto explicó cómo es que el “Afiliatón” se inscribe en los esfuerzos para obtener las 256 mil afiliaciones y las 200 asambleas, establecidas por el INE para obtener registro y poder participar en las elecciones del 2027.
La activista política y excandidata presidencial explicó que Somos Mx es una fuerza de oposición que busca restablecer la República y defender la democracia, que consideran hoy destrozadas por Morena y sus aliados.
Cecilia Soto, añadió que Somos Mx rechaza el autoritarismo y la lógica morenista de imponer una sola visión de país en el México plural que construyeron las luchas democráticas de las últimas décadas.
¡Así se vive el #AfiliatónSomosMx en CDMX! ????
Gracias a todas y todos los que se sumaron este domingo en Reforma 222 para afiliarse y ser parte activa del cambio.°Cada firma, cada conversación, cada rostro nuevo fortalece este movimiento que no para de crecer.
Somos esperanza,… pic.twitter.com/viMEGeReiN — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) August 10, 2025