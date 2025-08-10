Hay voces que intentan “dinamitar” el acuerdo de seguridad México-EU, alerta Monreal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena, emitió este domingo una postura de respaldo a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó a la unidad nacional en torno a la política presidencial.

A través de sus redes sociales, Monreal hizo el llamado a un “apoyo sin contrapisas” a la presidenta a quien consideró, tiene el apoyo de la Constitución y del pueblo.

El mensaje de Monreal, difundido tanto en texto como en video, considera que México y Estados Unidos están por alcanzar un acuerdo en materia de seguridad pero hay quienes de ambos lados de la frontera intentan impedirlo.

“Un acuerdo que contempla las prioridades de ambas naciones y de manera sustancial el combate a los cárteles criminales nacionales e internacionales que producen, trafican y distribuyen drogas ilícitas, (cuando) surgen voces e intereses en ambos lados que intentan dinamitarlo”, advirtió.

En concreto se refirió a quienes demandan la acción militar estadunidense en México.

“La sola insinuación de esta medida ofende a millones de mexicanas y mexicanos y también de ciudadanos norteamericanos que quieren y respetan a México. Su intención, la sola intención o intento, abriría una herida nacional y un abismo histórico de más de 180 años que la diplomacia, el comercio y la política de buena vecindad lograron mitigar, pero nunca borrar de la conciencia del pueblo mexicano”.

La referencia de Monreal es histórica pues alude a la intervención estadunidense de 1846.

“Lo más lamentable de este nuevo episodio de la invasión es que los polkos de ayer, aquellos que aplaudieron y hasta salieron a vitorear la invasión del gobierno norteamericano de 1846, tienen ahora mucho activismo, no sólo allá, sino aquí en México. Son los mismos que apuestan que México le vaya mal o le vaya peor con tal de obtener por la fuerza del asalto el poder público que no obtuvieron en las urnas. Sólo les digo, es inadmisible”.

Ahora, considero que se vive una de las etapas más intensas en la historia de las relaciones entre México y su vecino del norte, los Estados Unidos.

“Es una historia asimétrica, porque estamos hablando de la relación entre una de las naciones más poderosas y una nación como México que busca consolidarse como una economía emergente, sin perder su soberanía, su independencia y su identidad nacional”.

Por ello, aseguró, estamos obligados como país y por la política exterior del Estado mandatada por la Constitución, “a coordinarnos, no a subordinarnos, a cooperar, no a arrodillarnos y a colaborar en la solución de los problemas comunes, no a someternos a dictado alguno que implique sumisión, daño a la integridad o afrenta a la dignidad nacional”.

Foco de atención

Para Monreal Ávila hay tres temas que mantienen en este momento el foco de atención y tensión en la relación entre ambas naciones: el comercio, la migración y el tráfico de drogas, especialmente en lo relativo al fentanilo.

“El comercio está encontrando sus puntos de arreglo en un nuevo orden bilateral y a la espera de la actualización del T-MEC el próximo año.

“Los flujos migratorios irregulares han llegado a sus mínimos niveles, como no se veía desde los años 60 del siglo pasado. El tráfico de drogas también está avanzando en su contención y combate, pero es sin lugar a dudas el tema que más ha envenenado la relación bilateral actual, contaminándola no solo con esto, sino con la salud, la seguridad, la diplomacia e incluso la política como nunca”, concluyó.