Revelan invitados a la fiesta de Pedro Haces en Madrid; esto respondió el diputado morenista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente sindical, Pedro Haces, rechazó los lujos de la fiesta en España, que habría concentrado a prominentes políticos en julio.

Además, negó estar inmerso en negocios de outsourcing, como publicó este domingo el periodista Claudio Ochoa.

En julio, una fiesta convocada por el dirigente sindical hizo coincidir en Madrid, en el famoso hotel Villa Magna, a los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez, este último ubicado días después en Ibiza.

La información fue difundida por el periodista Claudio Ochoa quien este domingo, en su columna de El Universal, ofreció detalles adicionales, entre estos, la asistencia a la fiesta de la ministra Yasmín Esquivel y su marido, empresario cercano a la 4T, José María Riobóo.

Además, Ochoa expuso que existe una investigación abierta sobre Pedro Haces por outsourcing y esquemas de evasión fiscal conocidas como factureras.

Pedro Haces respondió a través de su cuenta de X rechazando lo publicado.

“Las mentiras no se vuelven verdad por repetirse. Lo que publicó @ClaudioOchoaH es FALSO. Mi trayectoria como Diputado Federal y líder de la CATEM está limpia y apegada a la ley. No me presto a juegos políticos ni a inventos”.

En un comunicado adjunto a su post, el sindicalista y diputado federal por Morena, negó tener relación con factureros y operadores de esquemas outsourcing.

“Rechazo categóricamente insinuación o acusación que pretenda implicarme en prácticas ilícitas”.

Añadió que su trayectoria es guiada por los principios de transparencia, legalidad y respeto al derecho de los trabajadores.

Respecto al viaje y fiesta en España, Pedro Haces no hizo mención en su carta.