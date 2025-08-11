“Alito” Moreno denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR por presuntos vínculos con crimen organizado ? . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, denunció al presiente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le investigue por presuntos vínculos con el crimen organizado, nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena.

En sus redes sociales, el también senador compartió la imagen de la denuncia que presentó ante la Fiscalía y enfatizó que el presidente de Venezuela debe responder ante la justicia.

Alejandro Moreno resaltó que los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero.

El pasado 7 de agosto, Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por quien proporcione información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de liderar una red de narcotráfico y de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.