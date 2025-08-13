Con un concierto de música barroca, Fernández Noroña dará su informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras presidir la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña presentará su informe de actividades en la Antigua Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara Alta, este jueves 14 de agosto a las 11: 00 hrs., con concierto de música barroca y simpatizantes incluidos.

El senador morenista prevé con este informe iniciar el principio del cierre de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Al otro día, según informó, comenzará a desalojar la oficina que ocupó durante casi año para que el 31 de agosto esté vacía y lista para la nueva presidencia del Senado.

Previo a su informe, se realizará un concierto de música barroca y, tras terminar su discurso, convivirá con sus simpatizantes y seguidores de redes sociales que se encuentren dentro del recinto y fuera de él, según anunció el propio Fernández Noroña.

“El concierto de música barroca que va a ser mi hermanito Santiago Álvarez Campa con el grupo de música barroca, este 11:35, 11:40 hrs. a más tardar empieza mi discurso que va a ser un mensaje político. No va a ser un informe tradicional, espero acabar pues 12:10, 12:15 hrs., y luego salir a dar un mensaje a la gente que quedó afuera porque es un espacio relativamente pequeño, y ya, y ya, dimos un paso más en la conclusión”, dijo en su videocharla diaria.

El senador también afirmó habrá una pantalla para que los asistentes que no puedan ingresar al recinto histórico puedan seguir su mensaje político afuera de la Antigua Casona de Xicoténcatl.

Este día se estaban realizando ahí los trabajos previos a su informe. En su interior ya se estaban colocando el templete, sillas y el audio para el informe de labores del todavía presidente del Senado.