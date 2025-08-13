Ricardo Anaya pide a Morena que “verdaderamente” renuncie a la política de “abrazos no balazos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió al Gobierno Federal considerar colaborar en materia de seguridad con Estados Unidos y dejar atrás la política de “Abrazos no balazos”.

En conferencia de prensa, el legislador albiazul afirmó que la droga sale de México, pero los dólares y las armas del país norteamericano.

“Nosotros sí estamos convencidos de que para pacificar al país es conveniente una estrategia de colaboración con Estados Unidos. Lo que nosotros cuestionamos es que sea colaboración caso por caso. Lo que hemos venido diciendo y hoy queremos insistir, es que lo que verdaderamente hace falta es una colaboración, pero de largo aliento.

“Es cierto que la droga va de México hacia Estados Unidos, pero las armas y los dólares con los que se financia el crimen organizado vienen de Estados Unidos a México. Claro, esto implica dos retos. Uno, que Morena verdaderamente renuncie a dejar atrás la política de abrazos no balazos, dejar atrás la protección de funcionarios que están involucrados con el crimen organizado y comprometerse por escrito a hacer lo que hoy la ley le demanda”, detalló.

El senador panista afirmó que lo que exigen es que no sea solo caso por caso la colaboración, sino que México se siente en la mesa para firmar un acuerdo que establezca reglas, límites, responsabilidades y que garantice dos cosas que serían muy buenas para ambos países.