“Tiene que ser mujer”: Morena dialoga con aliados sobre quién será la nueva presidenta del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, informó que la plenaria de los senadores de ese partido la realizarán el 28 de agosto, dos días antes de que se realice con los diputados en San Lázaro.

En entrevista en la Antigua Casona de Xicoténcatl en donde se realizó la sesión de la Comisión Permanente, el legislador morenista también afirmó que están en charlas con los partidos aliados para elegir a la nueva presidenta del Senado y que esperan llegar al acuerdo el próximo 28 de agosto.

“Yo creo que estamos en posibilidad. El Grupo Parlamentario de Morena y nuestra coalición con el Partido Verde y el Partido de Trabajo, queremos expresarle a todos nuestros compañeros que lo haremos conforme al reglamento, conforme a lo que establece la dirigencia del partido y construir con una aproximación de aquí al 27, 28, de una propuesta por parte de nuestra coalición de unidad.

“Sí, tiene que ser mujer. Entonces, esperemos lograrlo. Hay varias compañeras, hay tres compañeras y bueno, allá lo que sí estamos ya de acuerdo es que quienes tengan una aspiración para el proceso electoral inmediato no participen, para preservar los principios de equidad en la contienda”, detalló.

Las aspirantes a presidir la Mesa Directiva del Senado tras la salida de Gerardo Fernández Noroña, son las morenistas Laura Itzel Castillo, Guadalupe Chavira y Verónica Camino.