Con mariachi, tamales y música barroca, Noroña presenta su informe (Fotogalería y Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con mariachis, tamales y música barroca, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, Gerardo Fernández Noroña presentó su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que dejará el 1 de septiembre.

Acompañado de familiares y arropado por la cúpula oficialista de la Cámara Alta y sólo con la presencia de un funcionario del Gobierno Federal y una gobernadora, el senador morenista presentó su informe de actividades en el que destacó la aprobación de la Reforma Judicial y 103 asuntos legislativos aprobados durante su gestión.

“El 31 de agosto a las 12 de la noche se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores”, dijo el morenista en su discurso.

"El 31 de agosto a las 12 de la noche se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores", dijo el morenista en su discurso.



En su discurso, Fernández Noroña se pronunció por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por el conflicto en Palestina e hizo un llamado de unidad a todos los partidos de la alianza: Morena, PT y el PVEM.

“Aquí en México pareciera que todo marcha y sí, y a la vez allí está el huevo de la serpiente, allí está el huevo del racismo, del clasismo, del supremacismo blanco que quiere regresar y que quiere volver a saquear el país, imponer sus intereses, pasar por encima de la dignidad de las personas, pero aquí está nuestro movimiento para mantener la dignidad del pueblo de México avante.

“Yo seguiré recorriendo el país promoviendo la unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad del Verde, la unidad de Morena, PT y del Verde, la unidad del pueblo y la unidad de nuestro movimiento. La unidad es fundamental. La soberbia, el sectarismo, la displicencia son malos consejeros”, enfatizó.

El evento comenzó desde las 10:00 horas, cuando simpatizantes del senador morenista se congregaron en la explanada de la Plaza Lerdo de Tejada, en donde ya los esperaba un templete, una carpa, sillas y una pantalla para que los asistentes pudieran escuchar el discurso. Previo a las palabras del senador, a los simpatizantes les comenzaron a regalar tamales.

Dentro de la Casona, de a poco fueron llegando los invitados especiales como la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, senadores morenistas como la legisladora Laura Itzel Castillo, quien se perfila para suceder a Fernández Noroña, y los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara Alta y los legisladores de la alianza.

“Ahorita no se puede”: Adán Augusto

A las 11: 00 horas arribó por una puerta alterna Gerardo Fernández Noroña, y por la entrada principal, el presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, a quien simpatizantes le gritaron que lo querían como presidente del Senado.

El exgobernador de Tabasco sólo respondió: “Ahorita no se puede, tiene que ser mujer, pero para la siguiente”.

Minutos después sonaron los primeros acordes del concierto de música barroca comandado por el clavecinista mexicano Santiago Álvarez Campa. Fernández Noroña escuchó el concierto flanqueado de su pareja sentimental, Emma Ocampo, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

Después de que terminó el concierto subió al presídium, en donde había ocho lugares, los cuales ocuparon la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; la senadora petista Lizeth Sánchez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el subsecretario de Gobernación, Cesar Yáñez; Gerardo Fernández Noroña; Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario; Adán Augusto López, y las senadoras Imelda Castro y Verónica Noemí Camino Farjat.

En el lugar el senador agradeció a los asistentes y comenzó su discurso que duró alrededor de veinte minutos. Poco después, salió entre aplausos de los asistentes y con el Himno Nacional de fondo, tocado por la banda de guerra de la Oficialía Mayor dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Firma de autógrados

Afuera, en la Plaza Lerdo de Tejada, los mariachis de la Secretaria de Marina (Semar) ya lo esperaban entonando canciones junto a todos sus simpatizantes. Ahí ofreció otro discurso, en donde enfatizó que hoy comienza el cierre su ciclo de la presidencia del Senado. Después se tomó fotos con sus seguidores y firmó decenas de autógrafos.

Uno de ellos fue para Guadalupe López, quien iba acompañada de su hija, quienes acudieron desde la colonia Héroes de Padierna de la alcaldía Tlalpan, para escuchar el informe de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado.

Guadalupe López afirmó que sigue a Gerardo Fernández Noroña desde diez años y lo considera un líder que la ha guiado y tratado con respeto. Además, enfatizó que la 4T ha hecho que vuelva a creer en el país.

“Él siempre él se ha dirigido a nosotros con mucho respeto, con mucho cariño, como líder nos guía, nos comprende, de alguna manera nos incluye. La invitación fue para todo público, vinieron desde la frontera, llegaron, pero en general lo que se siembra se cosecha, él ha sembrado una ideología muy precisa donde la unidad entre partidos, en este caso PT, Verde y Morena, es lo que ha prevalecido.

“Independientemente de la edad, sexo o religión, él siempre nos ha invitado a participar y a ser activos como pueblo, yo le puedo decir que en años anteriores yo ya había perdido la fe en país y que a raíz de que la 4T transformó la conciencia de muchas gentes, volví a querer y amar a mi Patria como hago ahorita”, explicó.