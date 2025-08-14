Monreal jala del brazo al nuevo presidente de la Corte y lo tunden en redes (Video)

El momento en el que Ricardo Monreal jala del brazo al ministro electo Hugo Aguilar. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de que se dieran a conocer videos en los que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, jala del brazo de manera brusca al ministro presidente electo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para que se tomaran una foto para los medios, el legislador afirmó que fue una manera “amigable” para evitar que tomara el pasillo equivocado y que el jalón no fue de mala fe.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que jaló al ministro electo para evitar que tomara un pasillo equivocado, ya que él iba a la derecha y deberían ir por la izquierda, para tomar el elevador para subir al Salón Verde.

Vean nada más el jalón que le pegó Ricardo Monreal al nuevo ministro presidente electo de la SCJN.



Una falta total de respeto, marcando su jerarquía y minimizando al persona y lo que representa.



Esto jamás lo hubiera permitido Norma Piña. pic.twitter.com/KQg8VwGeoN — ???? ? ?? (@LunaDeCafe) August 14, 2025

“Vi, incluso en las redes. La verdad es que estoy… a mí me sorprende mucho que busquen los ángulos en donde yo pueda ser cuestionado. Ayer, por ejemplo, lo que vi en las redes fue esto que dicen que lo jaloneé.

En política lo más importante es la percepción.

Aquí la forma es fondo. La manera como Monreal jala el brazo del Ministro del acordeón nos dice quien manda y como lo hace.

El Ministro llega a la SCJN bajo la consigna de ser un peón más que sirve al poder que lo designó. pic.twitter.com/sksS88i1tg — ??????ó???????? ?????????????? (@taller2006) August 14, 2025

“A ver. El jaloneo al presidente Hugo Aguilar Ortiz, yo les diría a todos que no hay que verlo como una descortesía, ni mucho menos como una falta de respeto, como algunos han intentado hacerlo aparecer. Yo les diría, fue amigable, una “manera amigable” para evitar que tomara un pasillo equivocado.

Qué feo lo tratan, ¿queda clara la jerarquía con el jalón que le pone Ricardo Monreal a Hugo Aguilar?



Un anticipo de lo que le espera con el legislativo.



pic.twitter.com/xFsvMm3TcY — Vero (@Funesta) August 14, 2025

El legislador ironizó y mencionó que las redes deben de culpar a los medios que lo presionaron a que se sacaran una foto luego de salir de su reunión este miércoles.

“Ustedes estaban afuera esperando la fotografía y yo realmente por atenderlos a ustedes, por eso me pasa… A ver, los camarógrafos estaban, todos, todos son los culpables, camarógrafos y reporteros, porque al momento en que yo salgo y él va adelante, ustedes me dicen ‘foto, foto’.

“¡Ah!, ¿quieren foto?, ‘sí, órale, pues, vente Hugo’. ¿Sí o no fue así? O sea, no fue de mala fe, ni es una descortesía. Las redes deben de culpar a los medios que me presionaron a que sacáramos la foto”, dijo el zacatecano.

Para finalizar, Ricardo Monreal afirmó que habrá respeto absoluto entre los poderes y que este respeto entre la división de poderes, entre el Legislativo y el Judicial, no se agota en gestos de cortesía, sino en relaciones institucionales, las cuales no han cambiado.