Ricardo Monreal

Monreal jala del brazo al nuevo presidente de la Corte y lo tunden en redes (Video)

“No fue de mala fe”, dice el coordinador de los diputados morenistas sobre el incidente con el futuro ministro Hugo Aguilar Ortiz, del que culpó a reporteros.
Nacional
jueves, 14 de agosto de 2025 · 20:56

CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de que se dieran a conocer videos en los que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, jala del brazo de manera brusca al ministro presidente electo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para que se tomaran una foto para los medios, el legislador afirmó que fue una manera “amigable” para evitar que tomara el pasillo equivocado y que el jalón no fue de mala fe. 

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que jaló al ministro electo para evitar que tomara un pasillo equivocado, ya que él iba a la derecha y deberían ir por la izquierda, para tomar el elevador para subir al Salón Verde.

 

 

“Vi, incluso en las redes. La verdad es que estoy… a mí me sorprende mucho que busquen los ángulos en donde yo pueda ser cuestionado. Ayer, por ejemplo, lo que vi en las redes fue esto que dicen que lo jaloneé.

 

 

“A ver. El jaloneo al presidente Hugo Aguilar Ortiz, yo les diría a todos que no hay que verlo como una descortesía, ni mucho menos como una falta de respeto, como algunos han intentado hacerlo aparecer. Yo les diría, fue amigable, una “manera amigable” para evitar que tomara un pasillo equivocado. 

 

 

El legislador ironizó y mencionó que las redes deben de culpar a los medios que lo presionaron a que se sacaran una foto luego de salir de su reunión este miércoles.

“Ustedes estaban afuera esperando la fotografía y yo realmente por atenderlos a ustedes, por eso me pasa… A ver, los camarógrafos estaban, todos, todos son los culpables, camarógrafos y reporteros, porque al momento en que yo salgo y él va adelante, ustedes me dicen ‘foto, foto’.

“¡Ah!, ¿quieren foto?, ‘sí, órale, pues, vente Hugo’. ¿Sí o no fue así? O sea, no fue de mala fe, ni es una descortesía. Las redes deben de culpar a los medios que me presionaron a que sacáramos la foto”, dijo el zacatecano.

Para finalizar, Ricardo Monreal afirmó que habrá respeto absoluto entre los poderes y que este respeto entre la división de poderes, entre el Legislativo y el Judicial, no se agota en gestos de cortesía, sino en relaciones institucionales, las cuales no han cambiado.

 

 

Ricardo Monreal Hugo Aguilar Ortiz SCJN

