“Es libre de hacer lo que quiera”: así defendió Luisa Alcalde a Beatriz Gutiérrez Müller (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de vivir en Madrid, pese a sus ataques a España, y denunció que hay acoso en su contra.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco, no sé de primera mano cuál sean sus deseos o dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, ¡es el colmo!”, declaró este domingo, tras el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La exsecretaria de Gobernación en el sexenio obradorista fue cuestionada por la prensa sobre la publicación que hizo ayer el medio español ABC sobre que, a pesar de que en el 2019 Gutiérrez Müller fue “la eminencia gris” de la carta que el gobierno del tabasqueño envió a su homólogo español para exigir disculpas por la Conquista, ella y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez decidieron vivir en un lujoso barrio madrileño.

La prensa preguntó si esa decisión no era una incongruencia de Gutiérez Müller. En respuesta, alzando la voz, Alcalde Luján insistió en que la historiadora “es una mujer ¡de pri-me-ra!”.

Luego, la lideresa morenista acusó que la segunda esposa de López Obrador era víctima de acoso de la oposición, pues ésta quiere opacar que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en la anterior administración, según datos difundidos por el INEGI la semana pasada.

De ahí, la exfuncionaria federal desvió su respuesta para resaltar los resultados de combate a la pobreza en el país de los gobiernos morenistas, contra los del priista Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón.

Y acusó de nuevo: “Estamos ante la resistencia, los embates de la derecha, pero demostrando lo que significa esta frase o este concepto de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

Ellos “viajaban con el erario”

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también fue cuestionada sobre los viajes lujosos por el mundo hechos por secretarios de Estado y legisladores de Morena, así como los hijos de López Obrador.

“Nadie ha dicho que viajar no se vale. Ellos viajaban con los recursos del pueblo”, acusó, en referencia a funcionarios de gobiernos de oposición.

“La enorme diferencia entre nosotros y ellos, es que ellos viajaban con recursos públicos, con recursos del pueblo. Y viajes lujosos eh, en aviones privados pero pagados con el erario público (sic), pagándosde hoteles de lujo con recursos publicos. Esa es la enorme diferencia”, afirmó.

Según la exsecretaria del Trabajo federal, la oposición “está tratando de meter en el ambiente que somos iguales. ¿Qué tiene que ver que estos viajen a todo lujo con dinero del pueblo, a que alguien con sus recursos y su salario pueda hacer estos viajes?”.

Por último, recordó que Morena ya “cerró filas y tiene claros sus lineamientos” sobre comportarse con austeridad.