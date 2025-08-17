Revelan facturas de “Andy” López Beltrán en Japón; una cena costó más de 47 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y conocido como “Andy”, gastó poco más de 177 mil pesos mexicanos durante su viaje a Tokio, Japón, incluida una cena de más de 47 mil pesos en uno de los mejores hoteles de la ciudad, según información revelada por el portal periodístico Aristegui Noticias.

La noche de este domingo, el sitio web liderado por la periodista Carmen Aristegui publicó una nota firmada por Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro, en la que dio a conocer el contenido de dos facturas que revelan los lujos que el hijo del expresidente ocultó al divulgar una carta en la que negó los gastos que hizo en el hotel The Okura Tokyo, uno de los tres mejores de la isla japonesa.

Según la publicación, el secretario de Organización del partido Morena se alojó en la habitación 3205 de dicho hotel, de acuerdo con las comprobantes obtenidos por una persona que pidió guardar el anonimato.

Su estancia fue de 14 días: del 15 al 29 de julio, según los documentos verificados por el medio.

El 22 de julio, pagó la comida más cara del tour, por más de 47 mil pesos mexicanos en el restaurante “Sasanka”, especializado en la cocina japonesa sobre plancha de hierro, dentro del Hotel Okura Tokyo. La cuenta fue de 377 mil 600 yenes, es decir, un gasto de 47 mil 627 pesos mexicanos.

Según Aristegui Noticias, el costo de esa cena es mayor al salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos. No obstante, la comparación con el salario actual de “Andy” no es posible realizarse pues Morena no ha actualizado sus obligaciones de transparencia y la Secretaría de Comunicación del partido no contestó a los periodistas que pidieron el dato.

Paquete de “justa medianía”

De acuerdo con la nota mencionada, con las facturas del hotel The Okura Tokyo se puede acreditar que el hijo del expresidente tabasqueño gastó, al menos, un millón 405 mil 530 yenes durante su estancia de 14 días en el mencionado hotel de la capital japonesa, cifra equivalente a 177 mil 067 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

El morenista que dice saber vivir “en la justa medianía” pagó un paquete de hospedaje por noche, incluido el desayuno, por 60 mil 500 yenes, equivalente a 7 mil 630 pesos mexicanos.

La cifra es “muy similar” a los 7 mil 500 pesos que reconoció haber desembolsado en la carta aclaratoria que publicó en sus redes sociales el pasado 5 de agosto, en respuesta a la publicación original que hizo el periodista Claudio Ochoa el pasado 26 de julio.

Comida de 30 salarios mínimos

La segunda factura incluye los gastos del 22 al 28 de julio por 905 mil 120 yenes, equivalente a 114 mil 164 pesos. Además de la habitación, se cobraron servicios de minibar, bar, restaurantes y un cargo adicional por el envío de “objetos perdidos” para su recuperación.

En esta factura destacan los consumos de López Beltrán en algunos de los siete restaurantes y bares del hotel mencionado, cifras que no reportó en la carta en la que denunció un presunto “espionaje” político en su contra por parte de los adversarios de la derecha.

A continuación se presenta el deglose de cada uno:

Restaurante “Sasanka”: 22 de julio por 377 mil 600 yenes, es decir, 47 mil 627 pesos mexicanos.

Restaurante “Yamazato”: 25 de julio por 74 mil 300 yenes o 9 mil 371 pesos mexicanos; equivalente a 30 días de salario mínimo de un trabajador mexicano en una fábrica.

Orchid y Orchid Bar: 27 de julio por 12 mil 700 yenes o mil 601 pesos mexicanos, y el 28 de julio, por 13 mil yenes o mil 639 pesos.

Lavandería y Spa de lujo

La primera factura en poder de Aristegui Noticias cubre del 15 al 21 de julio, con un gasto total de 500 mil 410 yenes, equivalente a 63 mil 57 pesos mexicanos. Al hospedaje se suman cargos por servicio al cuarto, un paquete de ‘fitness & spa’, cuatro servicios de minibar y lavandería.

Algunos de los gastos se desglosaron así: