Sheinbaum: la pobreza está en su nivel “más bajo” de los últimos 40 años

Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 “Cerro Gordo” en Ecatepec. Lo acompaña la gobernadora Delfina Gómez. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la pobreza en México está en su nivel “más bajo” de los últimos 40 años, por lo que ahora “las personas viven con mayor bienestar”.

Desde el municipio de Ecatepec, el más poblado del país, pero también de los que tienen mayores carencias y rezago social en el Estado de México, la mandataria presumió, otra vez, los resultados que el miércoles 13 dio a conocer el Instituto Nacio al de Estadística e Informática (INEGI): que de 2018 a 2014 salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos.

“Una hazaña”, repitió y criticó: “Hay algunos que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación que les es imposible reconocer este resultado”.

En su discurso de inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 “Cerro Gordo”, acompañada de la gobernadora Delfina Gómez, agregó el dato de que, según la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH-2024), entre 2006 y 2012, la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces, “y ahora se redujo a 14 veces; es decir, se distribuyó la pobreza”.

Entonces, vino el alarde: “Fíjense nada más, estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años; es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país; al contrario, se incrementó”.

Agregó: “Y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años, es decir, las personas viven con mayor bienestar. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos seis años en el país? Pues cambió el modelo de desarrollo".

Luego, enlistó los principales programas sociales y los proyectos de inversión pública durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, mismos que compraró con las acciones privatizadoras de los gobiernos neoliberales.