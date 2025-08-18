Arturo Ávila contraataca al PAN y anuncia página para exhibir sus “mentiras”

El vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, informó que la próxima semana darán a conocer la página “LasmentirasdelPAN.com”, sitio en el que, asegura, desmentirán a los legisladores opositores con información oficial.

“Siempre con un dato, nunca vamos a contraargumentar una mentira del PAN con algo que no sea oficial o con un dato que mate la mentira”, anunció el diputado federal.

La página será anunciada en la conferencia Legislativa del Pueblo, adelantó.

“Y así vamos, cuando ya lleguen ustedes, ‘oiga, que Jorge Romero dijo esto, vayan a la página de las mentiras del PAN; oiga, que Ricardo Anaya dijo esto, pues vayan a la página de las mentiras del PAN’”, dijo en entrevista con medios.

Arturo Ávila dijo que en esa página también desmentirán a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, ya que, afirmó: “Alito es el líder realmente del PAN”.

Esta página se crea luego de que el PAN anunciara que buscará formar una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar al diputado morenista Arturo Ávila Anaya por su presunta vinculación con una red de corrupción y tráfico de influencias.

(A partir del minuto 9:30)