Gutiérrez Müller dice que considerará demandar a comentaristas y conductores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller dijo que considerará la posibilidad de demandar a comunicadores que difundieron la versión de que decidió ir a vivir a España.

Afirmó que con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial estará “la opción real” de “denunciar” y “hacer justicia”.

En su cuenta de X, la esposa de Andrés Manuel López Obrador respondió a una publicación del productor Epigmenio Ibarra, quien cuestionó a varios comentaristas y conductores –entre ellos Joaquín López Dóriga y Carlos Loret– que, afirmó, dieron rienda suelta a su rabia contra el exmandatario.

“A qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Pregunto a López Dóriga, Loret, Riva Palacio, García Soto, Ciro, Sarmiento, Riva Palacio, Pascal y tantas y tantos otros. Mintieron otra vez! Dieron rienda suelta a su rabia contra AMLO. A ningún lado se irán @BeatrizGMuller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran”, dijo Epigmenio Ibarra al compartir el comunicado en el que Gutiérrez Müller rechazó la versión publicada por el diario español ABC.

La historiadora respondió a la publicación con este mensaje:

“…pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.

Una usuaria le preguntó si habrá demanda, a lo que respondió: “Lo consideraré…”

Replica tuit de ABC

En la misma red social, Gutiérrez Müller respondió a un tuit del periódico ABC, al que volvió a demandar pruebas de su supuesto traslado a Madrid.

“La esposa de López Obrador carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid”, publicó la cuenta del diario español, a lo que la historiadora respondió:

“¿Saben leer (hay algún padecimiento de comprensión lectora) o les mando un volumen (o sinopsis) de un libro bien escrito de don Torcuato Luca de Tena como “Los renglones torcidos de Dios”? Presenten documentos, contratos, matrícula, boletos, ¡qué sé yo! PRUEBAS, no murmullos palaciegos”.