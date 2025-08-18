Mejía Berdeja propone que corrupción inmobiliaria amerite prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución para incluir el delito de corrupción inmobiliaria dentro del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

En la iniciativa, el legislador detalla que la corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores, cuando generan contextos propicios para la adjudicación directa de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y comercialización de inmuebles sin infraestructura correcta o dentro del marco de la ley.

El legislador resaltó que este fenómeno prolifera la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y desigualdad social, lo que no solo implica el desfalco por millones de pesos en contratos con inmobiliarias sino que ahora presentan problemas en el abastecimiento de los recursos.

En la propuesta de reforma propone en sus transitorios que el Congreso de la Unión tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir dicho delito.

También que los servidores públicos y particulares que en los 180 días anteriores hayan incurrido en las conductas previstas quedarán sujetos a investigación.

Además, en un plazo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán emitir lineamientos para la capacitación de personal de obra, procuración de justicia y notariado en materia de corrupción inmobiliaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.