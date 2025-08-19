Estas son las prioridades de Sheinbaum para la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que, aunque no se ha escrito ninguna parte de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum le informó que sus prioridades son la disminución de recursos para el Instituto Nacional Electoral (INE) para partidos políticos y una nueva fórmula para los legisladores plurinominales.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que él comentó a la mandataria la necesidad de llegar a un consenso con los partidos aliados de Morena.

“La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral parte de cero y apenas vamos a escuchar todas las voces. Sin embargo, ella dejó tres temas en la mesa”, dijo Monreal.

Explicó que la mandataria pretende: “Uno, en la disminución de recursos públicos para órganos electorales; dos, disminución de recursos públicos para los partidos políticos, y tres, buscar una fórmula en donde la representación o las minorías estén a salvo sin que se pierda el principio de la representación minoritaria. Buscar fórmulas que acerquen más al elector con el representante electo.

Aclaró que él no habló sobre el tema de los plurinominales, “aunque sí comenté que era conveniente reunirse con nuestros aliados, el PT y el Verde, para el caso de que se construyera una propuesta donde hubiera consenso y después lo deseable sería que con todos los partidos lográramos un consenso amplio”, detalló.

Ricardo Monreal dijo que hay distintas fórmulas para los plurinominales, sin embargo, todavía no existe una definitiva, por lo que esperarán con una lluvia de ideas y de propuestas que la Comisión vaya redactando y procesando.