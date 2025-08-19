PRI y PAN arremeten contra Tren Maya por descarrilamiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que una unidad del Tren Maya se descarriló en la estación Izamal, en Yucatán, diputados del PAN y del PRI pidieron detener las operaciones de este transporte y que comparezca su director, el general Óscar David Lozano Águila.

El diputado del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, afirmó que, al ser el segundo descarrilamiento del Tren Maya, exigió al Gobierno federal frenar operaciones de este medio de transporte.

El legislador resaltó que el Tren Maya tiene pérdidas acumuladas desde el inicio de operación, de diciembre de 2023 a junio de este año. Resaltó que se trata de una cifra de cinco mil 807 millones de pesos desde su lanzamiento hasta el primer semestre de este año.

“Ya que pone en riesgo la vida de los usuarios, es una muestra de que algo mal hecho y con corrupción pone en peligro de la vida de las personas, como fue en la Ciudad de México el tema de la Línea 12 del Metro que cobró vidas y no hay justicia aún para las víctimas.

“Errores tras errores en el Tren Maya, queremos que cese operaciones este medio de transporte que no funciona y conocer también los protocolos de seguridad que actualmente se tienen porque vemos que son situaciones obsoletas”, resaltó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, pidió la comparecencia del director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, para saber viabilidad económica, futuro del proyecto, estado de la obra, derrama económica, daños al medio ambiente y subsidios.