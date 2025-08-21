Ignacio Mier niega que le aplique la reforma sobre nepotismo para aspirar al gobierno de Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que su parentesco con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, es de octavo grado, lo que no le impide competir por la gubernatura de su estado natal.

En entrevista en la Cámara Alta, el senador poblano explicó que la reforma sobre nepotismo quedó muy clara.

“Nosotros estamos por principio, yo lo hice como legislador, forma parte del Plan C, estar en contra de la reelección por un lado y del nepotismo por el otro. No en contra de las homonimias, en contra del nepotismo.

“Y en la Constitución quedó muy claro en dos de las fracciones del 116, en línea directa, es decir, desde el bisabuelo hasta el bisnieto, en línea directa y de manera indefinida, ningún familiar en línea directa puede ocupar el mismo cargo que el familiar que lo esté ocupando”, explicó Mier.

“De manera colateral, que es el caso, de manera colateral, el bisabuelo de Alejandro es hermano de mi bisabuelo, no compartimos el mismo bisabuelo y llega hasta el cuarto grado. Es decir, llegaba hasta su señora madre y mi señor padre, pero ya lo de nosotros está en octavo grado. No aplica”, añadió.

???? SENADOR NIEGA LA FAMILIA PARA SER GOBERNADOR EN 2030



El senador Ignacio Mier aseguró en un video que su parentesco con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, es lejano y más bien político.



En Puebla se dice que el padre de Mier fue hermano de la madre de Armenta, lo… pic.twitter.com/VAVPdrH3xF — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) August 16, 2025

El senador morenista resaltó que en este momento es necesaria la unidad de su movimiento, así que no pueden distraerse en guerras intestinas o conflictos internos.

Esto, en referencia al comentario del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de que ningún familiar Mier y ningún familiar Armenta pueden participar en proceso electorales en 2027 y 2030.

“Lo que requiere el gobierno en la etapa que está viviendo México de transformación es de todos los integrantes seriedad, responsabilidad, convicciones y estar aliados en el propósito de lograr efectivamente la Cuarta Transformación en su segundo piso con la presidenta Claudia Sheinbaum”, detalló.