PRI y Morena cruzan acusaciones de corrupción por solicitud de investigación a “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó, por unanimidad, una iniciativa de Morena que buscaba ordenar una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, y aunque la decisión era previsible, dado que el acuerdo estaba mal planteado, dio pie a que representantes de ambos partidos cruzaran acusaciones de corrupción.

Durante largos minutos, los representantes de Morena acusaron a “Alito” Moreno de desviar decenas de millones de pesos durante su mandato como gobernador de Campeche, en un contexto en que la Fiscalía de esa entidad pidió el desafuero del líder partidista por el presunto peculado de 83.5 millones de pesos. También recordaron los audios que exhibieron su baja “estatura moral”.

Los priistas respondieron con una defensa férrea de su líder y, tras denunciar una persecución, acusaron a Morena de tener vínculos con el crimen organizado y de pretender instaurar un “régimen autoritario”, y sacaron algunas de las controversias recientes que involucraron al partido en el poder, como el tema de La Barredora en Tabasco, los “lujos excesivos y negocios turbios de Andy y José Ramón” López Beltrán, o el descarrilamiento del Tren Maya.

“Es constante que se quejen del PRI, el PRI, el PRI, y la verdad es que es cómico cuando lo dice el representante de Morena: compañero, si no ha ido usted a las sesiones de la Cámara de Diputados, dese una vuelta por la bancada de Morena, en su gran mayoría son priistas, de los malos, de los que se fueron, y lo que más les duele es que son los que les gobiernan a ustedes”, soltó el priista Emilio Suárez Licona.

Los ataques volaron por el INE, mientras los consejeros determinaron que Morena no aportó pruebas suficientes para que la Unidad Técnica de Fiscalización inicie un procedimiento oficioso respecto del destino de los recursos ejercidos por el PRI en Campeche, y recalcaron que el partido guinda debió presentar la denuncia ante la Fiscalía y no ante el INE, pues en todo caso tendría que ver con el mal uso de recursos del gobierno, y no de la materia electoral.

"El PRI de ‘Alito’ encarna la corrupción descarada, cínica y más cínica que se haya visto desde Javier Duarte. Y eso ya es mucho decir", dijo, en referencia al exgobernador de Veracruz en los tiempos de Enrique Peña Nieto, encarcelado por robarse miles de millones de pesos.

La priista Marcela Guerra salió en una defensa férrea de Moreno, al que retrató como víctima de una persecución por haber "denunciado los apetitos autoritarios y totalitarios de Morena", y llegó incluso a presentarlo como un hombre comprometido con la pluralidad, con todo y el golpe que dio al interior del PRI para tomar el control absoluto del partido.

"Esta carnicería que pretenden, el día de mañana los carniceros del hoy van a ser las reses del mañana" advirtió la priista, quien acusó a Morena de buscar "distraer" la atención pública de temas como la inseguridad, el "abandono", el narcotráfico, pero también "todo lo que tiene que ver con la salud" y el huachicol.

Los representantes de Morena también denunciaron a Moreno de “traidor a la patria” por acercarse a autoridades de Estados Unidos y denunciar a figuras del oficialismo.