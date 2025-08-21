Sheinbaum dará informe en Palacio Nacional el 1 de septiembre y discurso en el Zócalo en octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a la mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 1 de septiembre el Informe de Gobierno lo ofrecerá la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, como evento no masivo, y el informe público en el Zócalo se llevará a cabo hasta el 1 de octubre, cuando se cumple el primer año de gobierno.

“El informe público en el Zócalo, me voy a esperar al año de gobierno porque el informe pues por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre. Al acto público, ya grande al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir ya lo haríamos el 1 de octubre”, dijo.

Como acostumbró su antecesor, Sheinbaum Pardo no acudirá a la Cámara de Diputados a rendir el informe, el cual sería enviado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Tampoco quiso adelantar si habrá algún cambio en su gabinete de gobierno. “Bueno si lo tuviera pensado no te lo diría en este momento... no tengo pensado ningún cambio, es un muy buen gabinete, todos trabajan muy bien”.

Para el 15 de septiembre también dijo que como la primera mujer presidenta “es un gran privilegio encabezar este Grito y estamos preparando un evento para todas las familias que quieran acompañarnos”, dijo que habrá un evento musical pero no dio detalles de quiénes se presentarán.