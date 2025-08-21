diplomacia
Tras ratificación de Genaro Lozano, el PRI acusa a Morena de marginar a diplomáticos de carrera“Necesitamos verdaderos diplomáticos, no improvisaciones”, dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del tricolor
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, acusó que Morena ha optado por marginar a diplomáticos de carrera y colocar en embajadas a perfiles improvisados, sin trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano.
El legislador tricolor detalló que votó a favor del nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador en Indonesia, debido a su experiencia y claridad en la exposición de su plan de trabajo; en contraste, rechazó la designación de Genaro Lozano para Italia, por considerar que responde únicamente a criterios ideológicos.
“Reconocemos la capacidad académica de algunos perfiles, pero seremos congruentes: votaremos en contra de aquellos que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano. México atraviesa momentos complejos en un mundo cambiante; necesitamos verdaderos diplomáticos, no improvisaciones”, enfatizó.
Rubén Moreira llamó a fortalecer el Instituto Matías Romero, garantizar recursos para la profesionalización de la carrera diplomática y asegurar que cada designación en la Cancillería se base en mérito, experiencia y defensa del interés nacional.
La #Cancillería sufre una crisis por la falta de capacidad de los gobiernos de #Morena : sin presupuesto, con improvisados y un embudo que frena al Servicio Exterior Mexicano.#México merece diplomacia profesional, no cuotas políticas ni ocurrencias. pic.twitter.com/YjSib6o8TD— Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 20, 2025