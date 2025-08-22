Canciller defiende nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente pidió poner en su “justa dimensión” los nombramientos de la exgobernadora de Sonora por el PRI, Claudia Pavlovich y del activista Genaro Lozano, como embajadores en Panamá y en Italia, respectivamente; el exrector de la UNAM resaltó que cinco cargos de embajadores fueron ocupados por integrantes del Servicio Exterior Mexicanos (SEM).

Cuestionado sobre la persistencia de la entrega de embajadas a figuras políticas cercanas a los presidentes en turno –un debate revivido por el nombramiento de Lozano en Italia, donde desplazará a un integrante del SEM--, De La Fuente aseveró que durante el periodo actual de la Comisión Permanente del Congreso se hicieron siete nombramientos, de los cuales cinco –es decir el 70%-- son miembros del SEM.

“Eso para que pongamos en su justa dimensión el balance entre los que son miembros del servicio y los que no”, recalcó, y agregó que Pavlovich y Lozano “cumplen con todos los requerimientos para representarnos en el exterior y contarán, todos y todas, con el respaldo de la Cancillería”.