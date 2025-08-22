Lilly Téllez se enfrasca en pelea con Sheinbaum y Alcalde por lucha contra cárteles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la senadora del PAN ofreciera una entrevista a un medio estadunidense y afirmará que los únicos que no quieren que el presidente Donald Trump “ayude” a combatir a los cárteles son la presidenta Claudia Sheinbaum y su grupo, al que calificó de “narcopolíticos”, la jefa del Ejecutivo dijo en su conferencia que no es menor que la senadora pidiera una intervención.

Ante ello, la senadora Lilly Téllez afirmó, en sus redes sociales, que se le “calentó la cabeza” a la presidenta Sheinbaum y compartió un video de la entrevista en donde resaltó que la mandataria federal miente, ya que no hay nada de intervención.

“Se le calentó la cabeza a @Claudiashein, y ahora todos pueden comprobar que miente: no hay nada sobre intervención. Aquí está la entrevista, ella se precipitó y olvidó que es pública, y cualquiera puede constatar que miente. Su torpeza quedó doblemente expuesta”, compartió.

“Usted no tiene patria, ya se la vendió a los cárteles”

La senadora también se enganchó en una serie de declaraciones con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que la líder guinda criticó la respuesta de Lilly Téllez a la mandataria en el que afirmó que “no es menor” que la presidenta Claudia Sheinbaum proteja “narcopactos” y que no nombre a los cárteles como grupos terroristas.

“No es menor que usted @Claudiashein proteja narcopactos y que no clasifique como terroristas a los cárteles. Es alta traición que obstaculice la ayuda contra cárteles, que inundan de sufrimiento a México. Mientras usted defiende a narcomorena, yo defiendo a los mexicanos”, escribió.

Ante ello, la dirigente nacional de Morena afirmó que la ambición de Lilly Téllez no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia patria.

“Señora @LillyTellez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria. Pero nunca olvide que tanto a usted como a todas y todos nosotros, nos juzga el pueblo y nos juzgará la Historia”, escribió.

La senadora albiazul respondió el mensaje afirmando que Luisa María Alcalde no tiene Patria ya que se la vendió a los cárteles, además de que mientras ella defiende a los mexicanos, la líder guinda defiende narcopolíticos.

“@LuisaAlcalde, no tiene Patria, ya se la vendió a cárteles. Entregó la soberanía de México a los enemigos. Es una traidora que solo representa a narcomorena. Mientras usted defiende narcopolíticos, yo defendiendo a los mexicanos que vamos a restaurar la República”, escribió.

Este día, la dirigente nacional de Morena, en su gira por Hidalgo, afirmó que no hay nadie que odie más a México y a los mexicanos que la senadora panista, Lilly Téllez.