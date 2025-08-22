“Me visitó un patriota”, dice Fernández Noroña tras recibir a Manuel Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se reunió con el extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En sus redes sociales, el senador morenista publicó una imagen con el funcionario y acompañó la imagen con el escrito: “Me visitó un patriota, mi amigo @ManuelBartlett”.

Durante su charla virtual, Fernández Noroña explicó por qué lo considera un patriota, ya que detalló que Manuel Bartlett se opuso a la “descuartizaron” de la CFE y le ahorró al país cuatro mil millones de dólares con la negociación de los gaseoductos.

"Estos canallas, con el Pacto por México que el gobierno de Peña hizo y que aprobó el gobierno del PAN y PRD, entregaron el petróleo al capital extranjero. Afortunadamente solo alcanzaron a entregar el 20% y descuartizaron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para entregar a las empresas privadas de electricidad, el mercado nacional de electricidad.

“Bartlett se opuso a eso dentro del PRI y rompió con el PRI, fue senador por el PT, mantuvo su posición, y luego como director de CFE le ahorró al país una negociación con lo de los gaseoductos y recuperó, montón de lana, cuatro mil 500 millones de dólares, en una renegociación de algo que había entregado el gobierno de Peña. Lo odian, pero lo odian, si eso no es patriotismo no sé qué es patriotismo”, detalló.

El senador morenista también afirmó que si Manuel Bartlett no tuviera el perfil adecuado el expresidente Andrés Manuel López Obrador no lo hubiera puesto nunca en Comisión Federal de Electricidad.