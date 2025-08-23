Senadores del PAN respaldan a Lilly Téllez tras críticas por pedir el apoyo de Trump contra el narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PAN en el Senado respaldo a la legisladora Lilly Téllez, tras sus críticas y opiniones en contra de distintos actores morenistas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora panista ofreció una entrevista a una televisora estadunidense en donde expresa que es bienvenida la “ayuda” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a los cárteles en México. La declaración fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

En un comunicado, los senadores del PAN manifestaron su solidaridad con la senadora Lilly Téllez ante lo que llamaron “ataques y descalificaciones” que ha recibido por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado expresa su más firme solidaridad con la senadora Lilly Téllez ante los recientes ataques y descalificaciones que ha recibido por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. En Acción Nacional defendemos con convicción los principios democráticos que sustentan nuestra vida institucional, entre ellos, la libertad de pensamiento, de conciencia y de palabra.

“Ningún representante popular debe ser objeto de intimidación, censura o violencia verbal por expresar sus ideas, especialmente cuando estas se enmarcan en el debate público y en el ejercicio de sus funciones legislativas. Ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones”, detalla el comunicado.

En el escrito resaltan que la pluralidad de voces fortalece a México y piden respeto irrestricto a la senadora Lilly Téllez y a todos los legisladores que, desde sus convicciones, contribuyen al diálogo nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las libertades, el respeto institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En Acción Nacional no permitiremos que se normalicen los ataques contra quienes con valentía alzan la voz en defensa de México”, finalizan.