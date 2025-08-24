PAN cierra filas en torno a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en contra de la senadora Lilly Téllez, a quien acusan de “traicionar a la patria” por dar entrevistas a la cadena Fox News y referirse a la presunta colusión entre el partido en el poder y el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas con la legisladora y la libertad de expresión.

El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera expresó la “solidaridad” del partido albiazul con Téllez y rechazó “cualquier intento de acallar voces críticas”.

En su cuenta de X, Romero Herrera consideró que “la libertad de expresión es pilar de nuestra democracia”, derecho que el presidente del PAN consideró que Téllez ha ejercido.

Sin expresar un respaldo a las acusaciones de la senadora, de la presunta colusión de Morena con el narcotráfico, Jorge Romero defendió “la pluralidad” como base democrática.

“La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen de Morena lo debilite”, puntualizó.

La libertad de expresión es pilar de nuestra democracia.



En @AccionNacional expresamos nuestra solidaridad con la senadora @LillyTellez y rechazamos cualquier intento de acallar voces críticas.



La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen… pic.twitter.com/woFdAD8O45 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 23, 2025

El secretario de acción política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, se sumó al respaldo de la legisladora por Sonora.

En su cuenta de X, el excandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, expresó “todo el apoyo” para Téllez, a la que calificó de “valiente senadora”, tras coincidir en llamar “narcogobierno” a la actual administración de Sheinbaum Pardo.

“No es extraño que cunado una voz expresa con determinación y fuerza una crítica al narcogobierno de Morena, una operación de Estado se ejecute en contra de las personas que se atreven a hacerlo”, manifestó Taboada en un mensaje acompañado de una imagen de senadoras de Morena intentando arrebatarle un altavoz a la senadora del PAN.

No es extraño que cuando una voz expresa con determinación y fuerza una crítica al narcogobierno de MORENA, una operación de Estado se ejecute en contra de las personas que se atreven a hacerlo.



Todo el apoyo para nuestra valiente senadora @LillyTellez. pic.twitter.com/Mk79XLNqFz — Santiago Taboada (@STaboadaMx) August 23, 2025

Ya el viernes 22, el grupo parlamentario del PAN había manifestado en un comunicado su respaldo a Lilly Téllez y a su derecho a la libertad de expresión al tiempo que calificó como “preocupante” la reacción del partido en el poder.

Los señalamientos contra Téllez se desataron a partir de que el 21 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el espacio de la “Mañanera del Pueblo” para criticar a la senadora panista, a quien acusó de recurrir a un medio extranjero para pedir una “intervención” de Estados Unidos, por considerar que persiste una “colusión” entre narcotraficantes y el gobierno de Morena.

Al día siguiente, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde lanzó un comunicado en el que acusó a la senadora, a la que identificó como “plurinominal”, de “traicionar a la patria” al supuestamente pedir la intervención de Estados Unidos, y amenazó que su partido “no lo podemos dejar pasar”.

Lilly Téllez ha negado que haya pedido la intervención de Estados Unidos en México, sino que más bien ha acusado al gobierno de Morena de estar coludido con los cárteles del narcotráfico y a la presienta Sheinbaum de tolerarlos.