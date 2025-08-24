Sheinbaum rechaza presunto regalo del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al continuar en su gira por Guerrero, este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó un obsequio supuestamente enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, de acuerdo a un video divulgado en redes sociales.

Previo a su ascenso por la Montaña, al municipio de Xochistlahuaca, donde Sheinbaum Pardo tenía programado un encuentro con mujeres indígenas artesanas, Sheinbaum Pardo descendió de la camioneta en la que viajaba para dialogar con mujeres.

En el poblado de San José del Ejido, municipio de Ometepec, localidad de donde es originario Aguirre Rivero, conocido como el “cacique de la Costa Chica”, Sheinbaum escuchaba a mujeres que le exponían sus problemáticas, cuando por un costado se le acercó una mujer que en el video se le identifica como Liz Díaz, esposa del morenista Eduardo Basilio Melo.

La mujer ofrece a Sheinbaum una bolsa de papel kraft, que en principio parecía estar dispuesta a aceptar, al tomarla por unos segundos, pero al fijar su mirada en la bolsa y leer algún mensaje, suelta el objeto y niega con la cabeza.

“¡Uy no mi amor, no!”, dijo la mandataria mientras la mujer le insiste.

“Mándele saludos y dígale que no. No recibo regalos de ellos", continuó la mandataria, al tiempo que la mujer le da una palmada en la espalda y se aleja.

En el video se observa cómo Sheinbaum continúa escuchando a las mujeres que la rodearon y se dispone a tomarse una fotografía con ellas y con un hombre en silla de ruedas que se le acercan.