“Dijeron algo que no dije”: así respondió Noroña a reclamo de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que no coincide con las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre que exista una fractura en el movimiento de la Cuarta Transformación, el legislador morenista negó que él dijera eso.

En conferencia de prensa, el senador oficialista explicó que eso no fue lo que declaró en la entrevista que ofreció en el periódico “La Razón”.

“¿Por qué son así? Dijeron que yo había dicho algo que yo no dije, aquí está lo que yo dije en la entrevista con La Razón, que fue muy buena entrevista: Francamente, digo yo, yo creo que sí, francamente lo he dicho y lo creo, esta oposición va a desaparecer, yo no les veo al PRI y al PAN camino.

“Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, calladito, pero representen a esencia lo mismo. La oposición, espero que para esto falte mucho y tarde mucho en suceder, va a salir dentro de nuestro movimiento. ‘Va a salir del movimiento y que la división y que la’…No bueno, pues eso no dije”, detalló.

Fernández Noroña también compartió el reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su encuentro en la celebración del centenario de la fundación del Banco de México, en donde le legislador negó haber dicho que exista fractura en el movimiento.

“Cuando llegó la compañera presidenta me dice ‘no andes diciendo que nos vamos a dividir’, y le digo, ‘pues eso no dije, compañera presidenta, ya le dije yo a los medios que ya no les voy a declarar nada, que pongan lo que quieran y después me entero qué dicen que dije’, pues por eso estábamos muertos de la risa los dos”, resaltó.

Toma de protesta del ministro Arístides Guerrero puede esperar

Luego del accidente que tuvo el fin de semana el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero, el senador morenista afirmó que su toma de protesta puede realizarse otro día que el juzgador se encuentre en buen estado de salud.

Fernández Noroña detalló que no es posible la toma de protesta a distancia, ya que le restaría solemnidad y seriedad al evento preparado para el 1º de septiembre en la Cámara Alta.

“Se nos consultó sobre la posibilidad de que el ministro Aristides tomara protesta de manera telemática porque se prevé que dado la delicadeza, está fuera de todo peligro, pero es público que tuvo un accidente fuerte y que está en el proceso de atención y de recuperación, no es posible la toma de protesta a distancia.

“Entonces no vemos mayor problema en que tome protesta cuando está en condiciones de tomar, ningún problema porque la corte se instala igual, tiene quórum más que suficiente y le restaría solemnidad y seriedad a la protesta, entonces se le tomará protesta cuando esté en condiciones de hacerlo y se integra en ese momento a la Corte”, explicó.