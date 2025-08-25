Presidencia
“El país tiene rumbo”: arranca Sheinbaum spots por el Primer Informe (Video)“El dinero que antes se robaban hoy llega al 82 por ciento de las familias”, dice la mandataria en uno de los anuncios que se transmitirán en tiempos oficiales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a compartir en sus redes sociales los spots con motivo de su primer informe de gobierno.
Los anuncios serán transmitidos en los tiempos oficiales, informó la mandataria.
“El país tiene rumbo”, dice en el primero de los videos, en el que resalta que “con principios y honestidad, la transformación avanza”.
El segundo está dedicado a los programas sociales:
“Hoy, 82 por ciento de las familias mexicanas reciben presupuesto directo a través de los Programas para el Bienestar”, destacó Sheinbaum en X.
“El dinero que antes se robaban hoy llega al 82 por ciento de las familias”, dice la mandataria en el segundo spot.
El tercero está dedicado a la salud: “Este año terminamos 31 hospitales; también entregamos medicamentos a todos los rincones del país e impulsamos el programa Salud Casa por Casa”.
Todos los spots concluyen con la frase: “La transformación avanza”.