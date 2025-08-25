Monreal confirma que el PAN presidirá San Lázaro: “siempre dije que se va a respetar la ley”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el domingo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmara que respetarán la Ley Orgánica de San Lázaro sobre que la segunda fuerza presidirá la Mesa Directiva de San Lázaro para el próximo periodo, Ricardo Monreal lo confirmó.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro titubeó con la repuesta, ya que declaró que aún lo tienen que discutir el próximo sábado en su plenaria a realizarse en San Lázaro.

Y luego ironizó sobre la declaración de Gutiérrez Luna afirmando que tal vez es clarividente o pitoniso.

“Tenemos que discutirlo en el grupo el próximo sábado. Pero Sergio es muy inteligente, seguramente él tiene ya clarividencia, pitoniso, bola de cristal, pero lo que yo creo es, lo que yo leí que dijo él es que se va a respetar la ley. Y yo siempre dije que se va a respetar la ley.

“Y tenemos una presidenta demócrata, la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer demócrata que siempre pone por encima el cumplimiento de la ley a cualquier otra situación. Y nosotros en el Congreso, siempre ponemos por encima el cumplimiento de la ley”, detalló.

A pregunta expresa si se respetará la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y que no habrá albazo, el legislador lo reafirmó tajantemente: “Nunca ha habido con nosotros y vamos a respetar siempre los procesos institucionales y legales que la ley y la Constitución prevén… Vamos a respetarlo”.

El fin de semana circularon versiones de que un grupo de morenistas se opone a que Acción Nacional presida la Mesa Directiva y que estarían planeando “ceder” legisladores a la bancada del Partido Verde para que ésta se convierta en segunda fuerza.