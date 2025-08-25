Néstor Camarillo renuncia al PRI y el tricolor pierde vicepresidencia del Senado

El senador dejó a la bancada del PRI con sólo 13 integrantes. Foto: @NestorCamarillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Néstor Camarillo renunció a su militancia del PRI, por lo que el partido tricolor se quedará con 13 legisladores y pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta cediéndosela al PVEM.

En sus redes sociales, Néstor Camarillo anunció a través de un video que no participará en el proceso de renovación de la dirigencia del PRI en Puebla, en donde estuvo al frente por cinco años y que ahora buscará abrazar verdadera “agenda ciudadana”.

“A ustedes quiero comunicarles esta decisión importante. No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata, un hombre de Estado, que cree y defiende las instituciones, y que respeta los ciclos, que el mío hoy se cumple al frente de este partido.

“Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer, porque ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana.

“Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México”, aseguró en el video.

El senador afirmó que no cambia de causa, de objetivo, ni mucho menos de meta, ya que su causa es y siempre será Puebla.

“Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos, y la meta es que Puebla sea un lugar donde todos podamos vivir felices y seguros con nuestras familias”, afirmó.

Con esa decisión dejaría a la bancada del PRI con 13 senadores, Morena se quedaría con 67, el PAN con 21, el PVEM con 14, el PT con 6 y MC con 5.

Quedarían dos legisladores libres, Manlio Fabo Beltrones y Néstor Camarillo, quien se especula se unirá a Movimiento Ciudadano, aunque la bancada no ha confirmado nada al respeto.