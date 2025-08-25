“No coincido para nada”: esto dijo Sheinbaum de las declaraciones de Noroña sobre fractura en la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación, tras ser consultada por declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

El aún presidente de la Mesa Directiva del Senado dio una entrevista al diario La Razón publicada este lunes con el título: “La oposición fuerte vendrá de dentro de la 4T, afirma Noroña; ‘espero que tarde’”.

De acuerdo con la nota, Noroña advirtió que el PRI y el PAN están condenados a desaparecer mientras que Movimiento Ciudadano ha sabido “crecer en silencio”, y advirtió que, tarde o temprano, la verdadera oposición vendrá de dentro de Morena

“La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento”, dijo Fernández Noroña de acuerdo con el texto publicado este lunes.

Cuestionado sobre si ese escenario implicaría una fractura, aseguró, según La Razón: “Sí, aunque eso va a tardar mucho. Pero yo creo que va a suceder. Es parte de los fenómenos políticos que se dan en general con movimientos tan importantes como el nuestro”.

“Cada quien tiene una opinión”

Este lunes el tema fue parte de la conferencia mañanera.

– El senador Gerardo Fernández Noroña declaró en entrevista que advierte “una fractura interna dentro del movimiento de la 4T”, porque lo ve natural en un movimiento político de la dimensión a la que ha llegado la Cuarta Transformación. Y además, consideró, cito textual lo que dijo: “la oposición fuerte va a salir dentro de nuestro movimiento”. ¿Coincide usted con esa afirmación del senador? –se le preguntó a la mandataria.

– No, no coincido para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha; entonces, no, no coincido en nada de lo que dijo –respondió Sheinbaum.

–¿Le genera alguna inquietud ese tipo de afirmaciones?

–Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México.