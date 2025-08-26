“Está trabajando muy bien”: así defendió Luisa Alcalde a “Andy” López Beltrán tras ausencia en giras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, defendió a Andrés Manuel López Beltrán tras ser cuestionada por la ausencia del secretario de Organización del partido en las giras por los estados.

En conferencia de prensa desde Michoacán, la líder acusó que la oposició busca dividirlos.

–Me queda claro que el tema territorial es lo más importante en Morena, y considerando que la función es coordinar los comités y las afiliaciones a cargo del secretario de Organización, mi pregunta sería: ¿cómo puede interpretarse la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en estas giras de trabajo que realizan cuando él es el encargado de realizar estos trabajos? Este es el onceavo estado que recorren y en ninguno de los 11 ha estado –preguntó un reportero en la rueda de prensa.

–Es evidente que en la oposición se frotarían las manos de vernos divididos. Pero no, aquí todos tenemos responsabilidades, todos apostamos por la unidad de nuestro movimiento porque entendemos que por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país –respondió Luisa María Alcalde.

En ese contexto aseguró que las tareas organizativas les corresponden a todas y a todos.

“Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales. Senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes, todos. Aquí no hay un solo responsable.

“En el caso de nuestro secretario de organización está trabajando y está trabajando muy bien, contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo”, aseveró Alcalde al referirse al hijo de AMLO.

Andy sí trabaja... según Luisa María Alcalde ??



"Está trabajando muy bien", dice la dirigente de Morena. pic.twitter.com/VEyPQDngfH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 26, 2025

“A nosotros nos toca, como dirigentes de Morena, venir a los estados y hacer un llamado a que todos formemos parte de este plan de organización y, sobre todo, informar a los medios. Nos toca a nosotros y por eso estamos aquí presentes en esta rueda de prensa. Pero todas y todos ayudamos. Aquí no es de que te toca a ti, te toca a ti, no. La parte organizativa es la parte más importante”, añadió.

Andrés Manuel López Beltrán desató polémica por no asistir en julio al Consejo Nacional de Morena, y posteriormente tras revelarse que había ido de vacaciones a Japón.

El 5 de agosto, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó un comunicado en el que aseguró que solicitó e informó verbalmente a Luisa María Alcalde Luján que decidió salir de vacaciones a Japón “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

