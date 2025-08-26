Salinas Pliego no descarta postularse para la Presidencia en 2030: “haré lo que sea necesario”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Consumada su ruptura total con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, producto de su pelea por sus adeudos fiscales multimillonarios, Ricardo Salinas Pliego no descartó postularse en las elecciones presidenciales de 2030, aunque reconoció no estar de seguridad “que estén dadas las condiciones para yo pueda ser un candidato ganador”.

“En los próximos 10, 20 años, con buena salud, con buena energía, con toda la preparación que tengo, voy a hacer muchas cosas que ni yo me imagino, porque tengo un gran acceso a nivel mundial, porque tengo mucho dinero, gracias a Dios, no me va a faltar nada nunca, no importa lo que me quiten, y entonces tengo una gran autonomía (..:) entonces vamos todos juntos buscando un país mejor para todos”, aseveró durante una entrevista a modo con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, fundador de Código Magenta.

En este ejercicio de comunicación, el presidente de Grupo Salinas esbozó las líneas de un programa político de corte neoliberal al estilo de Javier Milei, en Argentina, o de Nayib Bukele, en El Salvador, que incluiría una política de mano dura –“acabar con la violencia al costo que sea”–, un recorte a los impuestos y a la estructura administrativa –“quitar el estorbo del Estado”–, así como otras recetas neoliberales en educación y salud.

“Es una locura tener un sindicato de maestros de este tamaño, es una locura tener un sindicato extorsionado como la CNTE que te cierra, y te exige y te saca dinero. Es una locura. ¿Por qué seguir con esta locura? Hay que cambiar esto de tajo, que la gente escoja la escuela que quiera”, dijo, y agregó: “la salud, oye, el mejor esquema era el Seguro Popular por mucho. Ahora no hay farmacia. Que se inunde el hospital. Que se muera el señor como bulto. Son escenas surrealistas. ¿Por qué aceptamos esto?”.

“¿Qué queremos? Queremos un país, queremos a un ciudadano con valores: no robar, no matar, no mentir”, dijo el multimillonario, cuya carrera empresarial ha estado marcada por negocios cuestionables y no pocos escándalos de corrupción, incluyendo el fraude perpetrado en la compraventa de Grupo Fertinal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La ruptura con AMLO

A lo largo del programa, de cerca de una hora, el multimillonario se retrató como víctima de una persecución política por ser una “voz incómoda para el régimen morenaco, morenarco”, y en más de una ocasión se elogió a sí mismo, afirmando que “de una cosa nadie se arrepiente: de haber sido valiente (…) el destino nos pone ciertos retos, y este es uno de ellos”.

“No estamos cooptados y no recibimos ni un peso del gobierno (…) y aunque me lo dieran no lo aceptaría”, dijo el hombre, cuya fortuna se ha basado en concesiones del Estado obtenidas al amparo del poder desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y cuyas empresas han sido de las más beneficiadas en contratos de obra pública desde hace 30 años, incluyendo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, Salinas Pliego dedicó mucho tiempo hablando de su ruptura con el tabasqueño, al que acusó en reiteradas ocasiones de ser un “mentiroso”, y se lanzó con particular vehemencia contra Antonio Martínez Dagnino, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien se refirió como “Tony” y acusó de formar parte de una “mafia” y de proteger a “Andy”, es decir, a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador.

“Ellos saben a qué me estoy refiriendo”, dijo, viendo hacia la cámara con un tono enigmático y no exento de amenazas. Salinas Pliego dijo que demandó a López Obrador por no respetar un supuesto arreglo que acordaron en materia fiscal, que consistía en dejar toda la deuda de Grupo Elektra en 10 mil millones de pesos; sin embargo, acusó al exmandatario de desconocer el “contrato” y al SAT de reclamarle 70 mil millones de pesos.

Durante la entrevista, el magnate no mencionó el origen del pleito con el SAT –un fraude fiscal multimillonario perpetrado durante el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, como lo documentó Proceso–, ni las razones por las cuales ha perdido sus recursos legales ante todas las instancias de justicia; el periodista regiomontano, por su parte, asumió la postura de que el dueño de TV Azteca es víctima de una persecución política.

Al igual que Salinas Pliego, durante el sexenio pasado Ramón Alberto Garza pasó de ser un aliado de López Obrador a un férreo detractor del exmandatario, a quien el magnate se refirió en la entrevista como “nuestro amigo… examigo el Peje”. Ambos coincidieron en señalar a la Cuarta Transformación como un régimen donde impera la corrupción.

“¿Qué tal parecía la corrupción en tiempos de Peña (Nieto), de banalidad? Nada comparado con estos cuates (…) acuérdate el escándalo de la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto. Una mugrosa casa en Las Lomas. Comparado con lo que se han robado ahorita no es nada”, soltó Salinas Pliego, quien ha sido uno de los empresarios más beneficiados por su relación con el priista mexiquense.

Momentos más tarde, acusó a López Obrador de haber subido la deuda en un 70%, y de fomentar la importación de diésel y gasolina contrabandeada, el llamado “huachicol fiscal”, con tal de recibir “grandes cantidades de dinero en efectivo que utiliza para repartir a los miembros del partido por distintas labores”.

El magnate remontó a finales de 2023 su ruptura con el exmandatario, de quien fungió como “asesor empresarial”, y narró que “trató de engañarme una vez más. Me invitó a pasar fin de año con él en Palenque. Tuve suerte que (Jesús Ramírez Cuevas) descarriló esta reunión, y entonces no se llevó a cabo. Mejor me quedé en casa en fin de año”.

“Opción de candidato presidencial”

En un momento de la plática, Ramón Alberto Garza elogió a Salinas Pliego y a su personaje del “Tío Richi” en redes sociales, que “ha crecido mucho en el inconsciente colectivo nacional, tienes millones de seguidores en las redes, con comentarios muy frontales” contra el gobierno.

“Se ha comenzado a mencionar que eres, o serías, o podrías ser una opción de candidato presidencial para el 2030 (…) La gente empieza a seguirte porque siente que por todo lo que has comentado hasta ahorita eres una opción sostenible por experiencia, por recursos, por credibilidad… estás más allá del bien y el mal, y ya has estado cerca de Bukelé, has hecho promociones de cosas tan disruptivas como el Bitcoin, y muchas otras cosas”, planteó el comunicador regiomontano, y remató: “si sigue creciendo esta situación de animosidad hacia la 4T, el único para 2030, lo dicen incluso en Estados Unidos, es Salinas Pliego. ¿Qué respondes a esto?”.

“Pues mira, no es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta. Pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos lo van a reclamar”, respondió Salinas Pliego.

Con la misma ambigüedad, el multimillonario criticó la situación de Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, y agregó: “Yo no quiero este destino para México. Y si es necesario pues haré lo que sea necesario, pero no estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.