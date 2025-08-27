Comisión Permanente

Fernández Noroña y Alito Moreno se pelean a golpes en el Senado (Video)

El enfrentamiento ocurrió después de que el pleno de la Comisión Permanente entonara el Himno Nacional.
miércoles, 27 de agosto de 2025 · 15:53

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Alejandro “Alito” Moreno, senador del PRI, se enfrentaron a golpes al término de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

El enfrentamiento ocurrió después de que se terminara de entonar el Himno Nacional tras concluir los trabajos legislativos del segundo receso del Congreso.

 

 

Información en desarrollo

