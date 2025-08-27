Fernández Noroña y Alito Moreno se pelean a golpes en el Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Alejandro “Alito” Moreno, senador del PRI, se enfrentaron a golpes al término de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

El enfrentamiento ocurrió después de que se terminara de entonar el Himno Nacional tras concluir los trabajos legislativos del segundo receso del Congreso.

??Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.



Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado.

Información en desarrollo