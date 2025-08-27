Comisión Permanente
Fernández Noroña y Alito Moreno se pelean a golpes en el Senado (Video)El enfrentamiento ocurrió después de que el pleno de la Comisión Permanente entonara el Himno Nacional.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Alejandro “Alito” Moreno, senador del PRI, se enfrentaron a golpes al término de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.
El enfrentamiento ocurrió después de que se terminara de entonar el Himno Nacional tras concluir los trabajos legislativos del segundo receso del Congreso.
??Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025
Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG
Información en desarrollo