Fernández Noroña y Alito Moreno se pelean a golpes en el Senado (Videos)

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña al iniciar la gresca. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La última sesión de la Comisión Permanente terminó a golpes, luego de que el senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, subiera a reclamar que no se le dio la palabra.

En ese momento, el líder nacional priista empujó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, y así comenzó una gresca en la tribuna de la casona de Xicoténcatl.

El pleito ocurrió después de que el exgobernador de Campeche subiera a tribuna a reclamarle a Fernández Noroña que no le diera la palabra, después de que el pleno cantara el Himno Nacional para dar por concluido el receso de los trabajos legislativos.

Noroña señaló al legislador tricolor, quien manoteó al morenista y después empujó a uno de sus colaboradores (presuntamente su community manager), el cual cayó al suelo.

??Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.



Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

Ante ello, la diputada morenista Dolores Padierna se puso en medio para impedir que agredieran a Fernández Noroña; sin embargo, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Manzilla, jaló del saco al morenista y le dio un manotazo.

Aquí el video que grabó el propio compañero agredido brutalmente por Alito Moreno, nuestro querido Emiliano.



Con claridad se muestra como Alito y tres diputados del PRI, lo tumban al piso, lo patean y lo agarran a golpes.



Los compañeros Gerardo y Emiliano denunciarán hoy mismo. pic.twitter.com/A8UivcPJbr — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

En ese momento se formó una gresca en la tribuna del antiguo Senado de la República, por lo que el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, tuvo que intervenir junto con personal de comunicación social y personal de resguardo para que Fernández Noroña saliera del Pleno.

En redes sociales se compartieron varios videos desde distintos ángulos.

??EXTRA EXTRA EXTRA?? Aquí el video completo de los golpes entre priistas y morenistas.



El señor presidente del @senadomexicano Gerardo Fernández Noroña ni las magos metió y sus colaboradores no pidieron con @alitomorenoc pic.twitter.com/CppnX6uhkU — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 27, 2025

Así fue la agresión de ALITO a Noroña en la comisión permanente. Del día de hoy. pic.twitter.com/XUcjPjpkVD — Vittor Blogs ® (@Vicbuendia_H) August 27, 2025

Aquí las dos versiones. Alito contra Fernández Noroña. pic.twitter.com/mBqZcmSjJm — Jorge Monroy ???? (@gemonroy) August 27, 2025

La versión de Alito

Minutos después, Alejandro Moreno y el grupo parlamentario del PRI dieron una conferencia de prensa en la que explicaron el reclamo que le hicieron a Fernández Noroña por no darle la palabra.

“Al ver que iba yo a hacer la última intervención, a todas luces, de cara al pueblo de México, vieron que antes de que se levantara la sesión pedimos la palabra y pedimos la palabra para que se cumpliera el acuerdo que se tenía en el orden del día aprobado en la Mesa Directiva.

“De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar, como presidente de la Mesa, que diera la oportunidad de cumplimiento”, detalló “Alito”.

Montoneros: Noroña

En redes sociales, Fernández Noroña denunció la agresión física.

"Como Buenos ahorros que son los legisladores del @PRI_Nacional subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", tuiteó.