Comisión Permanente

Fernández Noroña y Alito Moreno se pelean a golpes en el Senado (Videos)

El enfrentamiento ocurrió después de que el pleno de la Comisión Permanente entonara el Himno Nacional.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 27 de agosto de 2025 · 15:53

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La última sesión de la Comisión Permanente terminó a golpes, luego de que el senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, subiera a reclamar que no se le dio la palabra.

En ese momento, el líder nacional priista empujó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, y así comenzó una gresca en la tribuna de la casona de Xicoténcatl.

El pleito ocurrió después de que el exgobernador de Campeche subiera a tribuna a reclamarle a Fernández Noroña que no le diera la palabra, después de que el pleno cantara el Himno Nacional para dar por concluido el receso de los trabajos legislativos.

Noroña señaló al legislador tricolor, quien manoteó al morenista y después empujó a uno de sus colaboradores (presuntamente su community manager), el cual cayó al suelo.

 

 

Ante ello, la diputada morenista Dolores Padierna se puso en medio para impedir que agredieran a Fernández Noroña; sin embargo, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Manzilla, jaló del saco al morenista y le dio un manotazo.

 

 

En ese momento se formó una gresca en la tribuna del antiguo Senado de la República, por lo que el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, tuvo que intervenir junto con personal de comunicación social y personal de resguardo para que Fernández Noroña saliera del Pleno.

En redes sociales se compartieron varios videos desde distintos ángulos.

 

 

 

 

La versión de Alito

Minutos después, Alejandro Moreno y el grupo parlamentario del PRI dieron una conferencia de prensa en la que explicaron el reclamo que le hicieron a Fernández Noroña por no darle la palabra.

“Al ver que iba yo a hacer la última intervención, a todas luces, de cara al pueblo de México, vieron que antes de que se levantara la sesión pedimos la palabra y pedimos la palabra para que se cumpliera el acuerdo que se tenía en el orden del día aprobado en la Mesa Directiva.

“De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar, como presidente de la Mesa, que diera la oportunidad de cumplimiento”, detalló “Alito”.

Montoneros: Noroña

En redes sociales, Fernández Noroña denunció la agresión física.

"Como Buenos ahorros que son los legisladores del @PRI_Nacional  subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", tuiteó.

 

 

Más de
Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña Alejandro Moreno Cárdenas

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias