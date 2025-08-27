Movimiento Ciudadano confirma la adhesión del expriista Néstor Camarillo a su bancada en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que senador Néstor Camarillo renunció a su militancia del PRI, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, informó que el senador poblano se adhiere a su bancada.

En conferencia en el Antiguo Senado de la República, el coordinador emecista resaltó la valentía del senador y afirmó que existen muchas coincidencias y afinidades de carácter político.

“Hoy queremos hacer de su conocimiento que le hemos hecho una invitación al senador Néstor Camarillo para que se incorpore al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y afortunadamente ha aceptado esa invitación. Así es que nos da mucho gusto anunciar que el senador Néstor Camarillo será, a partir del día de hoy, integrante de nuestra bancada.

“Reconocemos la valentía del senador Néstor Camarillo para dar un paso hacia Movimiento Ciudadano y debo decirles que además con el senador Camarillo hay muchas coincidencias programáticas y por supuesto muchas afinidades de carácter político. Es un hombre que ha demostrado un trabajo incansable no solo por México sino por su estado natal, por Puebla”, explicó.

Por su parte, el nuevo senador emecista Néstor Camarillo afirmó que, como el águila, renueva su plumaje para seguir volando alto. Resaltó que Movimiento Ciudadano abraza las causas ciudadanas, que pone al centro de sus decisiones a la gente y que donde el partido emecista gobierna vive mejor, por lo que demuestra que un México nuevo es posible.

Me sumo a @MovCiudadanoMX porque #Puebla y #México necesitan una opción que trabaje por la paz y seguridad.

“La política se honra con trabajo, no con rumores, así como el águila renueva su plumaje para seguir volando alto, un político necesita renovar sus ideas, sus formas de comunicar y su cercanía con la gente para no quedar atrapado en el pasado. Hoy, esa águila está en movimiento, en movimiento naranja, como les dije el lunes pasado, que fue justo el día naranja, el 25 de este mes.

“Yo creo en los ciclos y como un demócrata, hoy inicio uno nuevo. Estoy aquí para evolucionar, para crecer, para volar. Este es un movimiento que abraza las causas ciudadanas, que pone al centro de sus decisiones a la gente y demuestra con acciones, por ejemplo, la ley Silla y los 12 días de vacaciones solo por dar un ejemplo. Donde gobierna Movimiento Ciudadano la gente vive mejor. Aquí sí demostramos que un México nuevo es posible”, enfatizó.

Con este movimiento político, MC queda con seis senadores y el PRI se queda con 13 legisladores con lo que pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta cediéndosela al PVEM que tiene 14 senadores.