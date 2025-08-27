Pelea entre Alito y Noroña desata ola de memes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como pocas veces en la historia reciente del Congreso, la pelea protagonizada este miércoles por los senadores Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña desató una cascada de burlas en las redes sociales.

El pleito, ocurrido al finalizar la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, provocó una inusual ola de memes en las que usuarios se mofaron con videos e imágenes alusivos.

Nada escapó al humor de las plataformas digitales, que hicieron escarnio del episodio protagonizado por el polémico presidente de la Mesa Directiva del Senado y el senador priista, quien a la vez es lider del tricolor.

Abundaron los memes que compararon la trifulca con peleas de box (o de lo que fuera).

Por lo pronto, la gresca ya tiene su corrido.

??Ya hay “CORRIDO” ?? de @alitomorenoc!!! No podía faltar a un buen show! pic.twitter.com/rMAxmGIw6g — ??iguel Quintana®?? (@Quintana_Troll) August 28, 2025

Algunos recordaron la polémica del morenista sobre su casa de 12 millones de pesos en Morelos.

Noroña llegando a su casa en Tepoztlán pic.twitter.com/14y6rRbxvV — Wick ???? (@johnwickmx) August 27, 2025

El video de la trifulca, con narración de cronista deportivo.

Y con música de la Sonora Santanera.



Y de Linkin Park.

Lo mejor que verás hoy



NOROÑA VS ALITO CON MUSICA DE LINKIN PARK pic.twitter.com/eMSoY5dBcg — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) August 28, 2025

El Canal del Congreso transmitió parte del pleito. El programa 31 minutos ya lo había profetizado.

Paralelismos cinematográficos": Alito vs Noroña se "piratea" escena de 31 Minutos pic.twitter.com/ExM4p3lxJV — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) August 28, 2025

Un colaborador de Fernández Noroña apareció con collarín después de ser agredido por Alito en la trifulca. Así reaccionaron las redes.