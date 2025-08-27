“¿Qué les parece más importante, la casa de Fernández Noroña o García Luna?”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que se haga un escándalo por la casa que Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán compró por 12 millones de pesos.

Y evadió el tema insistiendo en señalar que Estados Unidos ha puesto al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, al mismo nivel que los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“¿Qué les parece más importante: la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?", cuestionó tras preguntársele por la casa del legislador.

Sheinbaum afirmó que el caso de Fernández Noroña ha sido tema de conversación en los medios “para no hablar de lo otro —García Luna—”.

Esta semana el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, comparó a dos notorios líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con Cole, García Luna estaría al mismo nivel que estos capos, implicando una grave acusación respecto a la relación del exfuncionario con el crimen organizado.

La defensa de la mandataria ocurre luego de la revelación sobre la propiedad del legislador y en medio de la crisis por las críticas de miembros de Morena viajando al extranjero.

“Hacen un escándalo por lo de Noroña, ¿para qué? Para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, afirmó.

A principio de mes, Fernández Noroña justificó no vivir en austeridad y declaró que lo que haga alguien con su dinero es su derecho y no tiene nada que ver con las políticas públicas de austeridad.

El senador morenista detalló que lo que alguien haga con sus recursos como viajar o hacer una fiesta es con su dinero y producto de su trabajo.

La casa

Luego de que el periodista Jorge García Orozco publicó una nota en la que aseguró que Gerardo Fernández Noroña compró una casa de 12 millones de pesos en 2024, el senador morenista confirmó esa adquisición que, detalló, está pagando a crédito.

Afirmó que está pagando esa propiedad a crédito, con sus ingresos del Senado y de su canal de YouTube.

“Mi declaración, que es pública, mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito, llevo ahí viviendo ya hace el quinto año, he rentado cuatro, en octubre cumplo el primer año de estarla pagando.

“Yo pienso terminar mis días ahí, he dicho inclusive públicamente que cuando muera, mis cenizas espero que las tiren ahí en la montaña de Tepoztlán, que se ha convertido en un lugar para mí muy querido, entonces es perfectamente legítimo”, dijo.

La propiedad fue adquirida en noviembre de 2024 y cuenta con 259 metros cuadrados de construcción.