Con riesgo de “albazo”, PAN perfila a Kenia López Rabadán para presidir la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán ha sido vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo se elige a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y si Morena y aliados respetan la Ley Orgánica y no hacen un “albazo legislativo”, la panista Kenia López Rabadán sería la presidenta de la Cámara Baja.

Según fuentes legislativas consultadas por Proceso, López Rabadán, quien fue la última vicepresidenta de la Cámara de Diputados, cuenta con el aval de su bancada para ocupar el cargo más alto en la misma.

El presidente del partido albiazul, Jorge Romero Herrera, la ve con buenos ojos, ya que en varias ocasiones ha manifestado que la legisladora es las más viable para ocupar el lugar.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le corresponde en el segundo año de la legislatura a la segunda fuerza del Pleno, que en este caso es el Partido Acción Nacional (PAN), que tiene 71 curules.

Sin embargo, a un día de la elección en San Lázaro, el ala radical de Morena presionó en la plenaria de los diputados oficialistas para evitar la llegada de López Rabadán a la presidencia de la Mesa Directiva.

Incluso Ricardo Monreal, líder de la bancada, explicó que sigue buscando acuerdos para que este día no haya crisis y se elija a la nueva presidenta de la Cámara Baja. De no hacerlo, Sergio Gutiérrez Luna continuará en el cargo hasta el 5 de septiembre.

“La ley dice que si no hay acuerdos, seguirá en funciones el actual presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, hasta por cinco días. Concluidos los cinco días, cualquier acto que tenga la Cámara de Diputados puede ser combatido constitucionalmente, no tendrá validez”, detalló en entrevista este sábado.

KENIA LÓPEZ RABADÁN

Kenia López Rabadán es licenciada en derecho y tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, además es doctora en Administración Pública. Ha sido militante del PAN por más de veinte años, partido en el cual ha desempeñado diversos cargos municipales, estatales y nacionales.

También ha sido diputada en dos ocasiones, en la LXI y la LXVI legislatura, en la primera fue presidenta de la Comisión de Cultura y en la última vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Además, se ha desempeñado como senadora en la LXIV y LXV legislatura en donde fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ha sido integrante de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género, Defensa Nacional, y Estudios Legislativos Primera.

En la Cámara Alta también fue presidenta de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente durante el Tercer Receso de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.