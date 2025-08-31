Vicente Fox
Fox reconoce a AMLO por aumentar el salario mínimo: “qué sonso fui”“Lo que sí haría hoy es no escuchar tanto la voz del lado empresarial, sino tomar decisiones fuertes”, dice el expresidente en un podcast.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox Quesada dijo que “lo único” que le reconoce a Andrés Manuel López Obrador fue haber aumentado el salario mínimo.
El político guanajuatense, uno de los más acérrimos críticos del político tabasqueño, participó en el podcast Dimes y Billetes de Moris Dieck, donde habló de economía y finanzas.
“Y si algo yo corrigiera de cuando fui presidente a lo que hoy haría, es lo único que le voy a reconocer a López Obrador y espero que la gente no se entere, es secreto, pero fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba”, dijo Fox Quesada, quien gobernó entre 2000 y 2006.
El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que entre 2022 y 2024 más de 8.3 millones de personas salieron de la pobreza en este lapso en México. Especialistas coincidieron en que uno de los factores que pudo haber contribuido a esta disminución fue el aumento al salario mínimo promovido por el gobierno lopezobradorista.
Entre 2018 y 2025, el salario mínimo se triplicó, pasando de 88.40 pesos a 278.80 pesos al día.
“Siempre me estaban friegue y friegue”
“Yo me reuní cada mes con todo el conglomerado empresarial del país en Los Pinos, los invitaba yo a comer. Y siempre me estaban friegue y friegue: ‘Presidente presidente, tiene que detener usted esta carrera de los salarios y los precios”, dijo Fox durante el podcast.
“La tiene que detener porque vamos a perder competitividad, porque vamos a perder nuestro potencial de exportación. Escuché ese argumento una y otra vez, pero hoy digo: 'qué sonso fui por creerles'.
“Porque debí haber tomado esta decisión: va el salario mínimo para arriba y a ver cómo le haces tú empresario, deja tu zona de confort de tener salarios bajos para poder exportar y promueve la productividad dentro de tu empresa, haz que cada obrero se vuelva más productivo, más eficiente, y entonces el salario mínimo no va a ser tu problema”, expresó en la entrevista.
“Lo que sí haría hoy es no escuchar tanto la voz del lado empresarial, sino tomar decisiones fuertes, apoyadas por economistas o alguien que realmente soporte esa decisión, y sí lo haría hoy, empujar fuerte el salario mínimo para arriba”, agregó.
Fox reconoció que se está viendo más poder adquisitivo de la gente ahora gracias a esa medida que está movilizando la economía.