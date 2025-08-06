Consejo de Nueva Derecha se deslinda de grupos que esparcen “veneno neonazi”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha denunció que existen grupos que intentan posicionarse como parte del movimiento religioso conservador, pero que no representan los valores y utilizan el nombre para “esparcir veneno neonazi, racista, culto a los extraterrestres y hasta la normalización de la pedofilia”.

El fundador del Consejo, Raúl Tortolero, declaró a Proceso: “Son grupos muy minúsculos, muy perdidos, muy poco organizados, no son nadie, pero se la pasan diciendo que ellos son también de Nueva Derecha”.

El también militante del PAN afirmó que la Nueva Derecha “está de moda en todos lados” y estos grupos se “quieren subir a ese tren”. Por ello, agregó: “Su supuesta derecha Nueva Derecha es una deformación de lo principal que son los valores cristianos, reflejados en la sociedad y en la política (...) además de eso promueven el antisemitismo y el racismo, no es difícil ubicarlos, porque en redes sociales se la pasan pegándole a los judíos”.

De acuerdo con el representante conservador, estos grupos atacan a la comunidad judía bajo el argumento de que “entregaron a Jesús a la muerte, a los romanos”, crítica que extienden al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el conflicto bélico de dicho país con Palestina.

Tortolero dijo que no existe un nombre en especial con el que pueda señalar a los grupos de denuncia; sin embargo, aseguró que hay “cuentitas” en redes sociales que promueven estas ideas: “Algunos hablan hasta de contactos extraterrestres o de vikingos, están mal en su enfoque. Eso no es la Nueva Derecha, ni en México ni en Estados Unidos, hay un consenso muy claro de lo que sí es la Nueva Derecha”.

Por lo anterior, el Consejo de Nueva Derecha emitió un comunicado en el que detalló que está integrado por “ciudadanos conservadores y patriotas que lucha por la defensa de los valores cristianos”.

Dicho movimiento se conformó con la intención de impulsar una agenda de valores conservadores en la toma de decisiones en México, y aunque no es proyecto partidista, coquetea con la posibilidad de promover alianzas de derecha para contender en el proceso electoral de 2030.