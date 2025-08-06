Entre protestas de Lilly Téllez, Claudia Pavlovich fue ratificada como embajadora de Panamá (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 25 votos a favor y 10 en contra, el pleno de la Comisión Permanente ratificó a la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México en Panamá, pese a protestas de opositores.

También fue ratificado de manera unánime Francisco Javier Díaz de León como embajador de México en la República de Turquía.

Durante la toma de protesta de los dos embajadores, la senadora panista Lilly Téllez no dejó de gritar desde su escaño “¡corrupta!” a Claudia Pavlovich

ACUSAN HIPOCRESÍA Y TRUEQUE POLÍTICO

Durante la discusión de la ratificación, Lilly Téllez acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena con premiar a Pavlovich, pese a no haber castigado y hacer justicia en el caso de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en 2009.

“Presidente Sheinbaum, ponga mucha atención. Usted y su partido prometieron castigar y hacer justicia en el caso de la guardería ABC, y en cambio, premian a quien defendió a los dueños de la guardería ABC.

“Premian a Claudia Pavlovich, que mandó estas cartas para defender a los dueños de la guardería ABC. Presidente Sheinbaum, es usted una hipócrita, es un agravio para las víctimas de la guardería ABC, que le dé premio a quien defendió a los dueños de esa guardería”, aseguró.

Por su parte el diputado priista, Humberto Ambriz Delgadillo, afirmó que la designación de Claudia Pavlovich obedece a un premio por un “truque político”.

“Otro premio político, otro pago por traición, otro botón de muestra del deterioro institucional que ha dejado al servicio exterior mexicano de rodillas. Nombrar a Claudia Pavlovich como embajadora de Panamá no tiene justificación personal ni académica, ni diplomática.

“Tiene otra lógica, la lógica del trueque político. Tú entrega Sonora y yo te mando a disfrutar del canal. Y que se escuche fuerte y claro, Claudia Pavlovich no representa a México, representa a la traición”, resaltó en tribuna.