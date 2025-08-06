Reforma electoral

“Que no haya disputas internas”: esto dijo Sheinbaum sobre las declaraciones de Monreal

La presidenta descarta que haya riesgo en la continuidad de la 4T: “va pa’ largo”
miércoles, 6 de agosto de 2025 · 22:36

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su lectura de las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en torno a lo que podrían provocar los cambios legislativos en materia electoral.  

“Hay lecturas, ¿no? Yo, como lo planteó Ricardo Monreal es más bien que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento”, dijo en la conferencia mañanera. 

Se le planteó la interpretación de que el legislador morenista advertía una ruptura interna en Morena, pero la presidenta rectificó:  

 “No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido siempre, aunque soy presidenta, estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias –yo tengo otra responsabilidad– pues deben cuidar la unidad del movimiento”.  

Agregó que ella llevó a cabo esa postura desde que fue candidata a la presidencia de la República hasta que dejó sus responsabilidades partidarias y ahora tiene la responsabilidad, dijo, de conducir un proyecto de nación. 

 

 

“Entonces mi lectura más bien es en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna”. 

Sobre si observa una posible ruptura con los cambios en materia legislativa que el Ejecutivo Federal plantea, respondió: “No y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando a eso”. 

Finalmente consideró que no hay riesgo de que su partido mantenga el poder y la presidencia en sus manos.

–¿No habría riesgo de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación? –se le preguntó

–No, va pa’ largo –respondió. 

 

 

