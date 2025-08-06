“Que no haya disputas internas”: esto dijo Sheinbaum sobre las declaraciones de Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su lectura de las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en torno a lo que podrían provocar los cambios legislativos en materia electoral.

“Hay lecturas, ¿no? Yo, como lo planteó Ricardo Monreal es más bien que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento”, dijo en la conferencia mañanera.

Se le planteó la interpretación de que el legislador morenista advertía una ruptura interna en Morena, pero la presidenta rectificó:

“No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido siempre, aunque soy presidenta, estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias –yo tengo otra responsabilidad– pues deben cuidar la unidad del movimiento”.

Agregó que ella llevó a cabo esa postura desde que fue candidata a la presidencia de la República hasta que dejó sus responsabilidades partidarias y ahora tiene la responsabilidad, dijo, de conducir un proyecto de nación.

??Sheinbaum le responde a Monreal por advertir rupturas en Morena



Luego de que @RicardoMonrealA aceptó que ve división dentro del partido guinda en el marco de la reforma electoral, la presidenta @Claudiashein señaló que ella lo interpretó como un aviso para "que no vaya a… pic.twitter.com/5a3uTLgIKw — Político MX (@politicomx) August 6, 2025

“Entonces mi lectura más bien es en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna”.

Sobre si observa una posible ruptura con los cambios en materia legislativa que el Ejecutivo Federal plantea, respondió: “No y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando a eso”.

Finalmente consideró que no hay riesgo de que su partido mantenga el poder y la presidencia en sus manos.

–¿No habría riesgo de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación? –se le preguntó

–No, va pa’ largo –respondió.